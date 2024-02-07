Валютні обмеження в Україні — НБУ оновив правила

Банківська каса. Фото: Unplush

Національний банк оновив деякі валютні обмеження, привівши у відповідність до норм чинного законодавства. Зокрема, надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів банків у російських та білоруських рублях.

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

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Актуалізація валютних обмежень

Як зазначають в НБУ, з грудня минулого року діє новий порядок ввезення гуманітарної допомоги, визначений постановою уряду №953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану".

З огляду на це, НБУ уточнив підстави для коректного завершення фінустановами валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних термінів розрахунків за фінансовими операціями з імпорту продукції, ввезеної як гуманітарну допомогу.

Також запрацював закон щодо удосконалення держрегулювання ринків фінпослуг від №3498-ІХ. Він вніс зміни у закон "Про банки і банківську діяльність".

Для приведення нормативно-правових актів Нацбанку у відповідність до закону №3498 НБУ надав тимчасову (до кінця 2024 року) можливість безготівкового обміну коштів клієнтів фінустанов у російських чи білоруських рублях.

Буде дві умови для таких операцій:

якщо банки-нерезиденти (крім банків-резидентів РФ та Білорусі та банків, до яких застосовані санкції), де відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських чи білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалили рішення про обмін валюти;

обмін російських чи білоруських рублів за заявою клієнта фінустанови. Він здійснюється один раз щодо кожного з видів валюти — російських рублів та білоруських рублів.

Такі зміни внесені постановою правління НБУ №17, вона набрала чинності з 7 лютого 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк продовжив послаблювати підтримку гривні. Минулого тижня знову суттєво скоротив продаж іноземної валюти із золотовалютних резервів на міжбанківському ринку.

Також ми писали про те, що українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.