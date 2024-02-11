НБУ ініціював оновлення законодавства про бюро кредитних історій — деталі

Телефон та картка в руках. Фото: Freepik

Національний банк України (НБУ) вніс пропозиції щодо модифікації правил ведення кредитних історій громадян України. Основні аспекти цих пропозицій включають посилення прав позичальників, забезпечення виключно цільового використання їхньої особистої інформації, а також удосконалення обміну даними між різними кредитними установами, включаючи закордонні.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

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Детальніше про можливі зміни

Нацбанк запропонував внести зміни до закону "Про організацію формування та обігу кредитних історій", також інші закони, які стосуються держрегулювання та функціонування бюро кредитних історій. У результаті НБУ отримає наглядові функції за дотриманням законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій.

Також Нацбанк пропонує забезпечити позичальнику можливість повідомляти про небажання укладати кредитні угоди. Такі дані пропонується залучати до кредитного звіту за бажанням позичальника, який хоче захиститися від шахраїв.

Ще НБУ пропонує зберігати кредитну історію позичальників упродовж 10 років, а після цього знищувати всі дані. При цьому протягом зазначеного терміну бюро кредитних історій буде зобов'язане виправляти хибні дані та забезпечувати надійний захист інформації.

Що пропонує Нацбанк

За словами представників Нацбанку, оновлення законодавства покликане встановити "справедливі правила гри для всіх учасників ринку" та використання кредитної історії виключно для оцінки кредитоспроможності, управління кредитним ризиком та верифікацією клієнта. Отже, Національний банк пропонує наступні зміни:

новий кредитор буде зобов'язаний оновлювати інформацію в кредитній історії у разі отримання права вимоги щодо кредитної угоди. Це забезпечить доступ учасників ринку до актуальних даних;

з'явиться можливість транскордонного обміну даними між національними та іноземними бюро, що дозволить отримувати через бюро кредитних історій інформацію про заборгованість клієнтів перед іноземними кредиторами;

кредитор, зокрема новий, зможе використовувати ідентифікаційні дані позичальника виключно для врегулювання простроченої заборгованості або якщо особа є представником, спадкоємцем чи поручителем позичальника;

колекторська компанія зможе отримати такі дані лише від кредитора та використовувати їх виключно для взаємодії з боржником або його представниками, спадкоємцями, поручителями;

передбачається встановити штраф від 3 000 до 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 102 тис. грн) за використання даних кредитної історії не за цільовим призначенням;

додається ввести штрафи за ненадання, невчасне надання чи надання недостовірної інформації позичальнику чи НБУ.

"Національний банк сподівається на підтримку народних депутатів України та продовження плідної співпраці щодо імплементації необхідних змін. Нові правила забезпечать нові можливості як для бюро кредитних історій, так і для кредиторів та позичальників, стануть логічним продовженням роботи з розвитку відповідального кредитування в Україні", — додали у Нацбанку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) готує обмеження на грошові перекази українців. Планують запровадити ліміт, який діятиме до кінця війни.

Ми також писали про те, що в Україні під кінець минулого року частка проблемних кредитів, які видавали банки фізичним особам, складала приблизно 25% при обсязі у 61 млрд грн. Таким чином, понад половина проблемних кредитів перетворилася на такі під час повномасштабного вторгнення Росії.