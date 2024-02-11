НБУ инициировал обновление законодательства о бюро кредитных историй — детали

Нацбанк планирует изменить срок хранения кредитных историй — чего ждать украинцам
Национальный банк Украины (НБУ) внес предложения по модификации правил ведения кредитных историй граждан Украины. Основные аспекты этих предложений включают усиление прав заемщиков, обеспечение исключительно целевого использования их личной информации, а также усовершенствование обмена данными между различными кредитными учреждениями, включая зарубежные.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.
Подробнее о возможных изменениях
Нацбанк предложил внести изменения в закон "Об организации формирования и обращения кредитных историй", а также другие законы, касающиеся госрегулирования и функционирования бюро кредитных историй. В результате НБУ получит надзорные функции за соблюдением законодательства в сфере формирования и обращения кредитных историй.
Также Нацбанк предлагает обеспечить заемщику возможность сообщать о нежелании заключать кредитные соглашения. Такие данные предлагается привлекать в кредитный отчет по желанию заемщика, желающего защититься от мошенников.
Еще НБУ предлагает сохранять кредитную историю заемщиков в течение 10 лет, а затем уничтожать все данные. При этом в течение указанного срока бюро кредитных историй будет обязано исправлять ложные данные и обеспечивать надежную защиту информации.
Что предлагает Нацбанк
По словам представителей Нацбанка, обновление законодательства призвано установить "справедливые правила игры для всех участников рынка" и использование кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и верификации клиента. Следовательно, Национальный банк предлагает следующие изменения:
- новый кредитор будет обязан обновлять информацию в кредитной истории в случае получения права требования по кредитному соглашению. Это обеспечит доступ участников рынка к актуальным данным;
- появится возможность трансграничного обмена данными между национальными и иностранными бюро, что позволит получать через бюро кредитных историй информацию о задолженности клиентов перед иностранными кредиторами;
- кредитор, в т.ч. новый, может использовать идентификационные данные заемщика исключительно для урегулирования просроченной задолженности или если лицо является представителем, наследником или поручителем заемщика;
- коллекторская компания сможет получить такие данные только от кредитора и использовать их исключительно для взаимодействия с должником или его представителями, наследниками, поручителями;
- предполагается установить штраф от 3 000 до 6 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 102 тыс. грн) за использование данных кредитной истории не по целевому назначению;
- прилагается ввести штрафы за непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации заемщику или НБУ.
"Национальный банк надеется на поддержку народных депутатов Украины и продолжение плодотворного сотрудничества по имплементации необходимых изменений. Новые правила обеспечат новые возможности как для бюро кредитных историй, так и для кредиторов и заемщиков, станут логичным продолжением работы по развитию ответственного кредитования в Украине", - добавили в Нацбанке.
Что еще нужно знать
Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируется ввести лимит, который будет действовать до конца войны.
Мы также писали о том, что в Украине к концу прошлого года доля проблемных кредитов, которые выдавали банки физическим лицам, составляла примерно 25% при объеме в 61 млрд грн. Таким образом, более половины проблемных кредитов превратились в таковые во время полномасштабного вторжения России.
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