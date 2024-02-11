НБУ инициировал обновление законодательства о бюро кредитных историй — детали

Телефон и карта в руках. Фото: Freepik

Национальный банк Украины (НБУ) внес предложения по модификации правил ведения кредитных историй граждан Украины. Основные аспекты этих предложений включают усиление прав заемщиков, обеспечение исключительно целевого использования их личной информации, а также усовершенствование обмена данными между различными кредитными учреждениями, включая зарубежные.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

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Подробнее о возможных изменениях

Нацбанк предложил внести изменения в закон "Об организации формирования и обращения кредитных историй", а также другие законы, касающиеся госрегулирования и функционирования бюро кредитных историй. В результате НБУ получит надзорные функции за соблюдением законодательства в сфере формирования и обращения кредитных историй.

Также Нацбанк предлагает обеспечить заемщику возможность сообщать о нежелании заключать кредитные соглашения. Такие данные предлагается привлекать в кредитный отчет по желанию заемщика, желающего защититься от мошенников.

Еще НБУ предлагает сохранять кредитную историю заемщиков в течение 10 лет, а затем уничтожать все данные. При этом в течение указанного срока бюро кредитных историй будет обязано исправлять ложные данные и обеспечивать надежную защиту информации.

Что предлагает Нацбанк

По словам представителей Нацбанка, обновление законодательства призвано установить "справедливые правила игры для всех участников рынка" и использование кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и верификации клиента. Следовательно, Национальный банк предлагает следующие изменения:

новый кредитор будет обязан обновлять информацию в кредитной истории в случае получения права требования по кредитному соглашению. Это обеспечит доступ участников рынка к актуальным данным;

появится возможность трансграничного обмена данными между национальными и иностранными бюро, что позволит получать через бюро кредитных историй информацию о задолженности клиентов перед иностранными кредиторами;

кредитор, в т.ч. новый, может использовать идентификационные данные заемщика исключительно для урегулирования просроченной задолженности или если лицо является представителем, наследником или поручителем заемщика;

коллекторская компания сможет получить такие данные только от кредитора и использовать их исключительно для взаимодействия с должником или его представителями, наследниками, поручителями;

предполагается установить штраф от 3 000 до 6 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 102 тыс. грн) за использование данных кредитной истории не по целевому назначению;

прилагается ввести штрафы за непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации заемщику или НБУ.

"Национальный банк надеется на поддержку народных депутатов Украины и продолжение плодотворного сотрудничества по имплементации необходимых изменений. Новые правила обеспечат новые возможности как для бюро кредитных историй, так и для кредиторов и заемщиков, станут логичным продолжением работы по развитию ответственного кредитования в Украине", - добавили в Нацбанке.

Что еще нужно знать

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируется ввести лимит, который будет действовать до конца войны.

Мы также писали о том, что в Украине к концу прошлого года доля проблемных кредитов, которые выдавали банки физическим лицам, составляла примерно 25% при объеме в 61 млрд грн. Таким образом, более половины проблемных кредитов превратились в таковые во время полномасштабного вторжения России.