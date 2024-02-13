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Нацбанк рассказал, на что больше всего выросли цены зимой

13 февраля 2024 11:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нацбанк оценил темпы подорожания товаров и продуктов зимой
Овощной отдел супермаркета. Фото: optichamber.nl
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк фиксирует, что фактические темпы роста цен были ниже прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года. Некоторые продукты ускорили подорожание, а некоторые — наоборот.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Темпы подорожания популярных продуктов и товаров

По данным Нацбанка, медленнее, чем ожидалось, дорожали:

  • пищевые продукты;
  • цены на горючее;
  • цены на транспорт;
  • стоимость табачных изделий.

Также ослабило фундаментальное инфляционное давление, отраженное в показателе базовой инфляции, хотя и менее заметно, чем надеялся регулятор.

Продолжило замедление подорожания обработанных продовольственных товаров (до 5,5% г/г), что объясняется отражением эффектов от высокого уровня урожая, в частности, сокращением давления со стороны расходов бизнеса на сырье и корма.

Фиксируют торможение роста стоимости хлеба, мучных и кондитерских изделий, мясных продуктов.

Увеличилось падение цен на подсолнечное масло и уменьшилось подорожание продуктов его переработки.

Ускорились темпы роста цен на рыбные и молочные продукты. Последнее могло стать следствием блокирования границ, что повлекло за собой сокращение предложения импортной продукции, дополнительных логистических затрат и меньших сроков их реализации.

Стоимость непродовольственных товаров незначительно сократилась (на 0,2% г/г), в частности из-за большего падения стоимости одежды и обуви.

Цены на остальные непродовольственные товары, в частности электронику и бытовую технику, снизили темпы снижения против декабря 2023 года.

До 10,1% замедлились темпы роста стоимости услуг (в годовом исчислении).

Умеренно дорожали услуги кафе и ресторанов под влиянием снижения давления со стороны расходов на сырье. Не слишком дорожали медицинские, ветеринарные, финансовые услуги, страхование, обслуживание автомобилей, кинотеатров.

Однако ускорились темпы подорожания отдельных услуг по содержанию жилья и услуг по личному уходу.

Цены на яйца в годовом исчислении ощутимо упали за счет наращивания производства и переориентации производителей на внутреннего потребителя.

Продолжили дешеветь крупы и мука, увеличилось падение цен на сахар из-за высоких урожаев сахарной свеклы.

Однако резко подорожали овощи борщевого набора, в основном из-за сокращения предложения качественной продукции на рынке. Замедлилось падение цен на цитрусовые.

Более медленно дорожали алкоголь и табачные изделия из-за уменьшения давления со стороны производственных затрат и давления со стороны нелегальной продукции.

В Нацбанке отметили, что мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения продолжил сдерживание административной инфляции.

Цены на горючее фактически не изменились, что обусловлено снижением мировых цен на нефть и диверсификацией путей снабжения.

"В январе инфляция замедлялась быстрее прогноза. Такая динамика обусловливалась увеличением предложения отдельных продуктов питания, вторичными эффектами от значительных урожаев, снижением мировых цен на нефть и последующим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ. В то же время благоприятные эффекты временных факторов снижения инфляционного давления постепенно исчерпываются, а риски усиления инфляционного давления сохраняются, прежде всего, из-за влияния войны", — отметили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в украинских магазинах в конце зимы 2024 г. стремительными темпами дорожают мясо и сало. За месяц некоторые виды этой продукции прибавили в стоимости несколько гривен, а эксперты предупреждают, что это еще не предел.

Также сообщалось об анализе цен на молочные продукты в Украине по состоянию на январь 2024 года. В отличие от рыбы и морепродуктов после Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.

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