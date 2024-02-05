Курс гривны — НБУ сокращает поддержку нацвалюты в феврале

Здание Нацбанка. Фото: NBU

Национальный банк Украины (НБУ) продолжил ослаблять поддержку гривны. На прошлой неделе снова существенно сократил продажу иностранной валюты из золотовалютных резервов на межбанковском рынке.

Об этом свидетельствует информация НБУ.

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По этим данным, Центробанк на прошлой неделе (с 29 января по 2 февраля) на межбанке продал 239 миллионов долларов. В то же время приобрел всего 15,05 миллиона долларов.

Следует заметить, что в январе регулятор продал на межбанке на один миллиард долларов меньше, чем в декабре 2023-го — 2,533 миллиарда долларов (на 28,7% меньше).

С начала года Национальный банк продал 2,654 миллиарда долларов и купил 16,22 миллиона долларов.

За весь 2023 год Нацбанк продал на межбанке 28,83 миллиарда долларов и купил 219,85 миллиона долларов.

Источник: НБУ

Национальный банк, осуществляя продажи иностранной валюты на межбанковском рынке, снижает курсовое давление на гривну, нивелируя рыночные валютные колебания и поддерживает ее текущий курс.

Для сравнения, с конца мая 2022 года регулятор продавал около одного миллиарда долларов из резервов еженедельно, что позволило сбалансировать ситуацию на межбанке.

При этом курс доллара в Украине 5 февраля официально не изменился. В обменных пунктах и банках американская валюта дешевеет, потеряла еще несколько копеек.

По информации Нацбанка, официальные курсы иностранных валют такие:

доллар — 37,60 грн (0,00);

евро — 40,67 грн (0,00);

злотый — 9,37 грн (0,00).

Что еще стоит знать

Также мы писали, что украинские банки в январе 2024 года продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.

Также сообщалось, что, по мнению экспертов, в феврале 2024 года ситуация на валютном рынке будет лучше, чем в предыдущие месяцы зимы. По прогнозам, курс доллара и евро будет устойчивым и прогнозируемым.