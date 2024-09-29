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Національний кешбек — коли можна буде отримати перші виплати за програмою

29 вересня 2024 15:22
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Коли почнуть виплачувати кошти за програмою Національний кешбек — деталі від Мінцифри
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У рамках експериментальної програми "Національний кешбек", яка розпочалася у вересні 2024 року, громадянам уже повернули понад 23 мільйони гривень у вигляді компенсацій. Перші виплати за цією ініціативою українці зможуть отримати вже в жовтні.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров у Telegram.

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За словами урядовця, перші виплати за програмою "Національний кешбек" за вересень українці зможуть отримати 20 жовтня. 

Федоров також зазначив, що сервіс працює стабільно і цифри зростають щодня, проте технічно це один із найскладніших сервісів.

"Але технічно це один із найскладніших сервісів через рекордну кількість обміну даними між різними електронними системами — банками, виробниками, ритейлами, інформаційними системами, податковою, застосунком та порталом "Дія", — йдеться в повідомленні.

Очільник Мінцифри додав, що для кожного учасника процесу є окремий алгоритм, щоб доєднатися до Нацкешбеку. 

Що ще треба знати

Нагадаємо, на початку вересня 2024 року в Україні запрацював новий урядовий проєкт "Національний кешбек", що дозволяє громадянам отримувати компенсації за купівлю українських товарів. Відомо, які товари стали найпопулярнішими.

Також ми писали, що завдяки програмі "Національний кешбек" ВВП може зрости на 0,25 відсоткового пункту. Таке зростання передбачає Міністерство економіки України до кінця 2024 року.

Михайло Федоров виплати гроші Мінцифри платформа "Зроблено в Україні" кешбек

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