Когда начнут выплачивать средства по программе Национальный кэшбек — детали от Минцифры

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В рамках экспериментальной программы "Национальный Кэшбэк", которая началась в сентябре 2024 года, гражданам уже вернули более 23 миллионов гривен в виде компенсаций. Первые выплаты по этой инициативе украинцы смогут получить уже в октябре.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в Telegram.

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По словам чиновника, первые выплаты по программе "Национальный кэшбек" за сентябрь украинцы смогут получить 20 октября.

Федоров также отметил, что сервис работает стабильно и цифры растут каждый день, однако технически это один из самых сложных сервисов.

"Но технически это один из самых сложных сервисов из-за рекордного количества обмена данными между разными электронными системами — банками, производителями, ритейлами, информационными системами, налоговой, приложением и порталом Дія", — говорится в сообщении.

Глава Минцифры добавил, что для каждого участника процесса отдельный алгоритм, чтобы присоединиться к Нацкешбеку.

Что еще нужно знать

Напомним, в начале сентября 2024 года в Украине заработал новый правительственный проект "Национальный Кэшбэк", позволяющий гражданам получать компенсации за покупку украинских товаров. Известно, какие товары стали самыми популярными.

Также мы писали, что благодаря программе "Национальный Кэшбэк" ВВП может вырасти на 0,25 процентного пункта. Такой рост предусматривает Министерство экономики до конца 2024 года.