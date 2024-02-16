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НБУ оцінить, чи потрібна українцям е-гривня — коли стартує проєкт

16 лютого 2024 11:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
е-гривня в Україні — коли НБУ протестує цифрову нацвалюту
Цифровізація розрахунків та послуг. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні до кінця 2024 року запустять експериментальний проєкт із використання цифрової гривні (е-гривні). Взяти участь у пілотному проєкті зможуть всі охочі.

Про такі наміри розповіли у Національному банку України (НБУ), пише ЕП.

Тестування е-гривні в Україні

Як зазначили у Департаменті платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ, тестування цифрової гривні спеціально планують зробити відкритим.

У рамках пілотного проєкту, банківські та небанківські фінустанови будуть агентами Центробанку. Вони будуть розповсюджувати гроші, обмінювати і надавати можливість користувачам розпоряджатись ними у своїх мобільних застосунках.

Тобто в рамках експерименту українці зможуть протестувати е-гривню, обміняти на неї свої як готівкові, так і безготівкові гроші. Так протестують можливість розрахунку цифровими грошима у режимі офлайн. Для цього НБУ забезпечить відповідну технічну можливість програмування е-гривні.

Нацбанк вже розіслав українським банкам запрошення долучитися до участі у експериментальному проєкті. Після підтвердження з їхнього боку — почнуть запрошувати до тестування своїх клієнтів.

Очікується, що обсяг емісії електронної гривні в НБУ оголосять після того, як оцінять, скільки фінустанов та клієнтів зголосяться взяти участь у відповідному тестуванні.

За планами, Центробанк запустить пілотний проєкт у другій половині поточного року. Тривалість його становитиме близько пів року.

Мета експериментального проєкту з цифровими грошима Національного банку — зрозуміти, чи матиме попит така форма грошей серед українського населення і чи є необхідність у її запровадженні.

Е-гривня є електронною формою грошової одиниці України, емітентом якої є НБУ. Остаточне рішення щодо того, чи випускати в обіг цифрові гроші Центробанк планує ухвалити у 2025 році. Рішення про доцільність широкомасштабного випуску цифрової гривні ухвалять за результатами пілотного проєкту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, заступник голови НБУ Олексій Шабан під час онлайн-конференції "Цифрові платежі та валюти", організована міжнародною програмою BCC, презентував способи використання української електронної валюти — е-гривні.

Раніше ми писали, що громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни РФ, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.

НБУ
гривня
е-гривня
валюта

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