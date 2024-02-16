е-гривня в Україні — коли НБУ протестує цифрову нацвалюту

НБУ оцінить, чи потрібна українцям е-гривня — коли стартує проєкт
В Україні до кінця 2024 року запустять експериментальний проєкт із використання цифрової гривні (е-гривні). Взяти участь у пілотному проєкті зможуть всі охочі.
Про такі наміри розповіли у Національному банку України (НБУ), пише ЕП.
Тестування е-гривні в Україні
Як зазначили у Департаменті платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ, тестування цифрової гривні спеціально планують зробити відкритим.
У рамках пілотного проєкту, банківські та небанківські фінустанови будуть агентами Центробанку. Вони будуть розповсюджувати гроші, обмінювати і надавати можливість користувачам розпоряджатись ними у своїх мобільних застосунках.
Тобто в рамках експерименту українці зможуть протестувати е-гривню, обміняти на неї свої як готівкові, так і безготівкові гроші. Так протестують можливість розрахунку цифровими грошима у режимі офлайн. Для цього НБУ забезпечить відповідну технічну можливість програмування е-гривні.
Нацбанк вже розіслав українським банкам запрошення долучитися до участі у експериментальному проєкті. Після підтвердження з їхнього боку — почнуть запрошувати до тестування своїх клієнтів.
Очікується, що обсяг емісії електронної гривні в НБУ оголосять після того, як оцінять, скільки фінустанов та клієнтів зголосяться взяти участь у відповідному тестуванні.
За планами, Центробанк запустить пілотний проєкт у другій половині поточного року. Тривалість його становитиме близько пів року.
Мета експериментального проєкту з цифровими грошима Національного банку — зрозуміти, чи матиме попит така форма грошей серед українського населення і чи є необхідність у її запровадженні.
Е-гривня є електронною формою грошової одиниці України, емітентом якої є НБУ. Остаточне рішення щодо того, чи випускати в обіг цифрові гроші Центробанк планує ухвалити у 2025 році. Рішення про доцільність широкомасштабного випуску цифрової гривні ухвалять за результатами пілотного проєкту.
Що ще варто знати
Нагадаємо, заступник голови НБУ Олексій Шабан під час онлайн-конференції "Цифрові платежі та валюти", організована міжнародною програмою BCC, презентував способи використання української електронної валюти — е-гривні.
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