е-гривна в Украине — когда НБУ протестует цифровую нацвалюту

Цифровизация расчетов и услуг. Фото: Unsplush

В Украине до конца 2024 года запустят экспериментальный проект по использованию цифровой гривны (е-гривны). Поучаствовать в пилотном проекте смогут все желающие.

О таких намерениях рассказали в Национальном банке Украины (НБУ), пишет ЭП.

Тестирование е-гривны в Украине

Как отметили в Департаменте платежных систем и инновационного развития НБУ, тестирование цифровой гривны специально планируют сделать открытым.

В рамках пилотного проекта банковские и небанковские финучреждения будут агентами Центробанка. Они будут распространять деньги, обменивать и предоставлять пользователям возможность распоряжаться ими в своих мобильных приложениях.

То есть, в рамках эксперимента украинцы смогут протестировать е-гривну, обменять на нее свои как наличные, так и безналичные деньги. Так протестуют возможность расчета цифровыми деньгами в режиме офлайн. Для этого НБУ обеспечит соответствующую техническую возможность программирования е-гривны.

Нацбанк уже разослал украинским банкам приглашение принять участие в экспериментальном проекте. После подтверждения с их стороны начнут приглашать к тестированию своих клиентов.

Ожидается, что объем эмиссии электронной гривны в НБУ объявят после того, как оценят, сколько банков и клиентов согласятся принять участие в соответствующем тестировании.

Согласно планам, Центробанк запустит пилотный проект во второй половине текущего года. Продолжительность его составит около полугода.

Цель экспериментального проекта с цифровыми деньгами Национального банка — понять, будет ли спрос на такую форму денег среди украинского населения и есть ли необходимость в ее внедрении.

Е-гривна является электронной формой денежной единицы Украины, эмитентом которой является НБУ. Окончательное решение о том, выпускать ли цифровые деньги в обращение Центробанк планирует принять в 2025 году. Решение о целесообразности широкомасштабного выпуска цифровой гривны будет принято по результатам пилотного проекта.

Что еще стоит знать

Напомним, замглавы НБУ Алексей Шабан во время онлайн-конференции "Цифровые платежи и валюты", организованная международной программой BCC, презентовал способы использования украинской электронной валюты — е-гривны.

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