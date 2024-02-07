Валютные ограничения в Украине — НБУ обновил правила

Банковская касса. Фото: Unplush

Национальный банк обновил некоторые валютные ограничения, приведя в соответствие с нормами действующего законодательства. В частности, предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов банков в российских и белорусских рублях.

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

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Актуализация валютных ограничений

Как отмечают в НБУ, с декабря прошлого года действует новый порядок ввоза гуманитарной помощи, установленный постановлением правительства №953 "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения".

Учитывая это, НБУ уточнил основания для корректного завершения финучреждениями валютного надзора за соблюдением резидентами граничных сроков расчетов по финансовым операциям по импорту продукции, ввезенной как гуманитарную помощь.

Также заработал закон по усовершенствованию госрегулирования рынков финуслуг №3498-ІХ. Он внес изменения в закон "О банках и банковской деятельности".

Для приведения нормативно-правовых актов Нацбанка в соответствие с законом №3498 НБУ предоставил временную (до конца 2024 г.) возможность безналичного обмена средств клиентов финучреждений в российских или белорусских рублях.

Будет два условия для следующих операций:

если банки-нерезиденты (кроме банков-резидентов РФ и Белоруссии и банков, к которым применены санкции), где открыты корреспондентские счета банков-резидентов в российских или белорусских рублях, в одностороннем порядке приняли решение об обмене валюты;

обмен российских или белорусских рублей по заявлению клиента финучреждения. Он осуществляется один раз в отношении каждого из видов валюты — российских рублей и белорусских рублей.

Такие изменения внесены постановлением правления НБУ №17 и вступили в силу с 7 февраля 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк продолжил ослаблять поддержку гривны. На прошлой неделе снова существенно сократила продажа иностранной валюты из золотовалютных резервов на межбанковском рынке.

Также мы писали, что украинские банки в январе 2024 года продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.