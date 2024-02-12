Обмін валют в Україні — Нацбанк встановив дедлайн

Банківська каса. Фото: УНІАН

У Національному банку встановили терміни для обміну "заморожених" на рахунках російських та білоруських рублів. Це можна зробити до 31 грудня 2024 року.

Про це йдеться на сайті регулятора.

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Детальніше про обмін валюти

З початку повномасштабної війни Росії в Україні Національний банк заборонив здійснення будь-яких грошових операцій з російським та білоруським рублем. У листопаді 2023-го парламент підтримав виняток для одноразового безготівкового обміну валют.

Як зазначили у Нацбанку, рішення покликане привести нормативно-правові акти Нацбанку у відповідність до норм закону №3498".

"Національний банк надав тимчасову (до 31 грудня 2024 року) можливість безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських/білоруських рублях. Якщо зазначена операція здійснюється відповідно до вимог пункту 18 розділу VII Закону України "Про банки та банківську діяльність", — зазначає його пресслужба.

Умови обміну рублів

Як пояснюють в НБУ, є кілька умов для обміну російської та білоруської валюти. Йдеться про:

одностороннє ухвалення порядку рішення про обмін банками-нерезидентами, де відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських/білоруських рублях;

здійснення таких операцій надалі забороняється банкам-резидентам РФ і Білорусі та підсанкційним фінустановам;

обмін за заявою клієнтів банку "один раз у кожному з видів валюти".

Станом на кінець осені 2023 року в Україні налічувалося російських рублів на безготівкових рахунках юросіб в еквіваленті на 1,742 млрд гривень, у фізосіб — на 141 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, існують кілька ефективних способів, які допоможуть виявити підробну валюту та зберегти фінансову безпеку. Одним із способів перевірки є огляд текстури.

Також ми писали про те, що українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.