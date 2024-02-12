Обмін валют в Україні — Нацбанк встановив дедлайн

НБУ встановив дедлайн для обміну деяких іноземних валют — деталі
У Національному банку встановили терміни для обміну "заморожених" на рахунках російських та білоруських рублів. Це можна зробити до 31 грудня 2024 року.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Детальніше про обмін валюти
З початку повномасштабної війни Росії в Україні Національний банк заборонив здійснення будь-яких грошових операцій з російським та білоруським рублем. У листопаді 2023-го парламент підтримав виняток для одноразового безготівкового обміну валют.
Як зазначили у Нацбанку, рішення покликане привести нормативно-правові акти Нацбанку у відповідність до норм закону №3498".
"Національний банк надав тимчасову (до 31 грудня 2024 року) можливість безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських/білоруських рублях. Якщо зазначена операція здійснюється відповідно до вимог пункту 18 розділу VII Закону України "Про банки та банківську діяльність", — зазначає його пресслужба.
Умови обміну рублів
Як пояснюють в НБУ, є кілька умов для обміну російської та білоруської валюти. Йдеться про:
- одностороннє ухвалення порядку рішення про обмін банками-нерезидентами, де відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських/білоруських рублях;
- здійснення таких операцій надалі забороняється банкам-резидентам РФ і Білорусі та підсанкційним фінустановам;
- обмін за заявою клієнтів банку "один раз у кожному з видів валюти".
Станом на кінець осені 2023 року в Україні налічувалося російських рублів на безготівкових рахунках юросіб в еквіваленті на 1,742 млрд гривень, у фізосіб — на 141 млн гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, існують кілька ефективних способів, які допоможуть виявити підробну валюту та зберегти фінансову безпеку. Одним із способів перевірки є огляд текстури.
Також ми писали про те, що українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.
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