Обмен валют в Украине — Нацбанк установил дедлайн

Банковская касса. Фото: УНИАН

В Национальном банке установили сроки для обмена "замороженных" на счетах российских и белорусских рублей. Это можно сделать до 31 декабря 2024 года.

Об этом говорится на сайте регулятора.

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Подробнее об обмене валюты

С начала полномасштабной войны России в Украине Национальный банк запретил проведение каких-либо денежных операций с российским и белорусским рублем. В ноябре 2023-го парламент поддержал исключение для единовременного безналичного обмена валют.

Как отметили в Нацбанке, решение призвано привести нормативно-правовые акты Нацбанка в соответствие с нормами закона №3498".

"Национальный банк предоставил временную (до 31 декабря 2024 года) возможность безналичной продажи (обмена) средств клиентов банков в российских/белорусских рублях. Если указанная операция осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18 раздела VII Закона Украины "О банках и банковской деятельности", — отмечает его пресс-служба.

Условия обмена рублей

Есть несколько условий для обмена российской и белорусской валюты. Речь идет о:

одностороннем принятии порядка решения об обмене банками-нерезидентами, где открыты корреспондентские счета банков-резидентов в российских/белорусских рублях;

совершении таких операций в дальнейшем запрещается банкам-резидентам РФ и Белоруссии и подсанкционным финучреждениям;

обмен по заявлению клиентов банка "один раз в каждом из видов валюты".

По состоянию на конец осени 2023 года в Украине насчитывалось российских рублей на безналичных счетах юрлиц в эквиваленте на 1,742 млрд гривен, физлиц — на 141 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, существует несколько эффективных способов, которые помогут выявить поддельную валюту и сохранить финансовую безопасность. Одним из способов проверки является обзор текстуры.

Также мы писали, что украинские банки в январе 2024 года продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.