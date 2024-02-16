єВідновлення — на порталі Дія доступні нові можливості

Зруйнований будинок на Київщині. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство цифрової трансформації розповіло про нові можливості державної програми "єВідновлення". Тепер власники пошкодженого житла можуть подавати звіти про виконаний ремонт на порталі держпослуг "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Звіти про ремонт на порталі "Дія"

Як зазначають у відомстві, українці, які самостійно зробили ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення", можуть надсилати звіти також через портал "Дія", до цього це можна було робити тільки в застосунку.

Тож, тепер громадяни можуть за кілька кліків з комп'ютера чи смартфона надсилати відповідні звіти за такою інструкцією:

застосунок "Дія" — єВідновлення — Заяви про виплату — Повідомити про ремонт;

портал "Дія" — Компенсація за пошкоджене майно — вибрати обʼєкт нерухомого майна із заявою у статусі Кошти зараховано — Повідомити про ремонт.

Також можна подати звіт самостійно через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса.

Кому треба подавати звіти

Також у Мінцифри повідомили, що фінальний звіт про виконані роботи має подаватися громадянами, які отримали виплату до 200 тисяч гривень.

Проміжний звіт та фінальний звіт — тим, хто отримав виплату, що більша вищевказаної суми.

Зокрема, фінальний звіт потрібно подати упродовж 15 днів після завершення ремонту, а проміжний звіт треба подавати, щоб отримати другий транш, адже суму у понад 200 тисяч зараховують частинами у 30% та 70%.

У відомстві нагадали, що послугу "єВідновлення" розробили:

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури;

Міністерство цифрової трансформації;

за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах/TAPAS".

Кому відмовляють за програмою "єВідновлення"

Сертифікат на відновлення житла можуть отримати ті громадяни, чиє житло з 24 лютого 2022-го було знищене через війну і не підлягає відновленню. Проте надати сертифікат можуть не всім — деякі заявники можуть отримати відмову у випадках:

подання заяви про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна особою, яка не може бути отримувачем компенсації або не має повноважень для подання заяви;

виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації;

заява подана через рік з моменту завершення війни.

Більше про програму "єВідновлення"

Нагадаємо, держфінустанова "ПриватБанк" оновила правила щодо карток "єВідновлення", які видають громадянам, житло яких зруйноване чи пошкоджене війною. Нововведення стосується кількості таких карток.

Раніше повідомлялося, що в програмі "єВідновлення" стартують заявки для отримання компенсації на будівництво зруйнованого будинку на власній ділянці. Тепер власники зруйнованого житла можуть зводити нові будинки на власній території.