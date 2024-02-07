ПриватБанк змінив правила надання карток єВідновлення

Банківська картка. Фото: Unplush

Держфінустанова "ПриватБанк" оновила правила щодо карток "єВідновлення", які видають громадянам, житло яких зруйноване чи пошкоджене війною. Нововведення стосується кількості таких карток.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

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Картка "єВідновлення" через ПриватБанк

Як зазначають у пресслужбі, відтепер клієнтам банку доступна можливість відкриття двох та більше карток "єВідновлення" та отримання через застосунок державних послуг "Дія" державної компенсації за пошкоджене житло.

"ПриватБанк відкрив можливість оформлення декількох карток єВідновлення через Приват24, що є необхідним для тих українців, у яких внаслідок війни пошкоджено чи зруйновано декілька обʼєктів майна", — йдеться у повідомленні.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, як свідчить урядова статистика, вже більш ніж 70% людей, які вже оформили виплати через "Дію", отримали картки через ПриватБанк.

З карток "єВідновлення" витратили на відновлення осель понад 1 мільярд гривень, та отримали від ПриватБанку додаткову допомогу у сумі 7,2 мільйона гривень як кешбек за оплати картками.

Оформлення картки у Приваті

Клієнти можуть миттєво оформити картку"єВідновлення" у ПриватБанку. Це можна зробити за кілька кліків за посиланням.

Також можна оформити таку картку у "Приват24". Для цього треба:

обрати вкладку "Усі картки та рахунки";

перейти в меню "Додати";

вибрати картку "єВідновлення".

Після відкриття картки потрібно подати заяву на отримання грошових виплат у застосунку "Дія", а пластикову картку можна оформити в усіх відділеннях Приватбанку за умови наявності віртуальної картки.

"Відкрити картку єВідновлення в ПриватБанку вигідно — клієнти отримують 15% кешбеку за здійснені оплати. Потрібно лише відкрити картку у Приват24 та зареєструватися на сайті банку", — додали у пресслужбі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк", які перебувають за кордоном, скаржаться на блокування карток без попередження. У банку стверджують, що діють у рамках чинних правил фінансового моніторингу.

Як повідомлялося, клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.