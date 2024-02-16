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Новые возможности "єВідновлення" — что стало доступным на портале "Дія"

16 февраля 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
єВідновлення — на портале Дія доступны новые возможности
Разрушенный дом в Киевской области. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Министерство цифровой трансформации рассказало о новых возможностях государственной программы "єВідновлення". Теперь владельцы поврежденного жилья могут представлять отчеты о выполненном ремонте на портале госуслуг "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отчеты о ремонте на портале "Дія"

Как отмечают в ведомстве, украинцы, самостоятельно сделавшие ремонт поврежденного жилья по программе "єВідновлення", могут присылать отчеты также через портал "Дія", до этого это можно было делать только в приложении.

Теперь граждане могут в несколько кликов с компьютера или смартфона посылать соответствующие отчеты по следующей инструкции:

  • приложение "Дія" — єВідновлення — Заявление о выплате — Сообщить о ремонте;
  • портал "Дія" — Компенсация за поврежденное имущество — выбрать объект недвижимого имущества с заявлением в статусе Средства засчитано — Сообщить о ремонте.

Можно также подать отчет самостоятельно через Центр предоставления административных услуг или нотариуса.

Кому нужно подавать отчеты

Также в Минцифре сообщили, что финальный отчет о выполненных работах должен подаваться гражданами, которые получили выплату до 200 тысяч гривен.

Промежуточный отчет и финальный отчет — тем, кто получил выплату, которая больше вышеуказанной суммы.

В частности, финальный отчет нужно подать в течение 15 дней после завершения ремонта, а промежуточный отчет нужно подавать, чтобы получить второй транш, ведь сумму более 200 тысяч засчитывают частями в 30% и 70%.

В ведомстве напомнили, что услугу "єВідновлення" разработали:

  • Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры;
  • Министерство цифровой трансформации;
  • при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах/TAPAS".

Кому отказывают по программе "єВідновлення"

Сертификат на восстановление жилья могут получить те граждане, чье жилье с 24 февраля 2022-го было уничтожено из-за войны и не подлежит восстановлению. Однако предоставить сертификат могут не всем — некоторые заявители могут получить отказ в случаях:

  • представление заявления о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества лицом, которое не может быть получателем компенсации или не имеет полномочий для подачи заявления;
  • выявление недостоверных данных, указанных в заявлении о предоставлении компенсации;
  • заявление подано через год с момента завершения войны.

Больше о программе "єВідновлення"

Напомним, госфинучреждение "ПриватБанк" обновило правила по карточкам "єВідновлення", которые выдают гражданам, жилье которых разрушено или повреждено войной. Нововведение касается количества таких карт.

Ранее сообщалось, что в программе "єВідновлення" стартовала подача заявлений для получения компенсации на строительство разрушенного дома на собственном участке. Теперь владельцы разрушенного жилья могут строить новые дома на собственной территории.

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Дия
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єВідновлення

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