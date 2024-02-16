єВідновлення — на портале Дія доступны новые возможности

Новые возможности "єВідновлення" — что стало доступным на портале "Дія"
Министерство цифровой трансформации рассказало о новых возможностях государственной программы "єВідновлення". Теперь владельцы поврежденного жилья могут представлять отчеты о выполненном ремонте на портале госуслуг "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Отчеты о ремонте на портале "Дія"
Как отмечают в ведомстве, украинцы, самостоятельно сделавшие ремонт поврежденного жилья по программе "єВідновлення", могут присылать отчеты также через портал "Дія", до этого это можно было делать только в приложении.
Теперь граждане могут в несколько кликов с компьютера или смартфона посылать соответствующие отчеты по следующей инструкции:
- приложение "Дія" — єВідновлення — Заявление о выплате — Сообщить о ремонте;
- портал "Дія" — Компенсация за поврежденное имущество — выбрать объект недвижимого имущества с заявлением в статусе Средства засчитано — Сообщить о ремонте.
Можно также подать отчет самостоятельно через Центр предоставления административных услуг или нотариуса.
Кому нужно подавать отчеты
Также в Минцифре сообщили, что финальный отчет о выполненных работах должен подаваться гражданами, которые получили выплату до 200 тысяч гривен.
Промежуточный отчет и финальный отчет — тем, кто получил выплату, которая больше вышеуказанной суммы.
В частности, финальный отчет нужно подать в течение 15 дней после завершения ремонта, а промежуточный отчет нужно подавать, чтобы получить второй транш, ведь сумму более 200 тысяч засчитывают частями в 30% и 70%.
В ведомстве напомнили, что услугу "єВідновлення" разработали:
- Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры;
- Министерство цифровой трансформации;
- при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах/TAPAS".
Кому отказывают по программе "єВідновлення"
Сертификат на восстановление жилья могут получить те граждане, чье жилье с 24 февраля 2022-го было уничтожено из-за войны и не подлежит восстановлению. Однако предоставить сертификат могут не всем — некоторые заявители могут получить отказ в случаях:
- представление заявления о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества лицом, которое не может быть получателем компенсации или не имеет полномочий для подачи заявления;
- выявление недостоверных данных, указанных в заявлении о предоставлении компенсации;
- заявление подано через год с момента завершения войны.
Больше о программе "єВідновлення"
Напомним, госфинучреждение "ПриватБанк" обновило правила по карточкам "єВідновлення", которые выдают гражданам, жилье которых разрушено или повреждено войной. Нововведение касается количества таких карт.
Ранее сообщалось, что в программе "єВідновлення" стартовала подача заявлений для получения компенсации на строительство разрушенного дома на собственном участке. Теперь владельцы разрушенного жилья могут строить новые дома на собственной территории.
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