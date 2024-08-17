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Новый вид субсидии в Украине — кто и сколько сможет получить

17 августа 2024 11:11
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Субсидии аграриям во время войны — кому выплатят до 2 тыс. грн
Украинские гривны в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины 16 августа принял решение о введении нового вида субсидий для украинцев в период военного положения. Эта помощь направлена на поддержку аграриев, работающих на территориях, где возможны или уже идут боевые действия.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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Соответствующее решение было принято с целью уменьшения финансовой нагрузки на фермерские хозяйства.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих громадах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", — сообщил премьер.

Субсидия будет начислена на каждый гектар обработанных земель, засеянных сельскохозяйственными культурами. Размер выплат аграриям будет зависеть от расстояния их полей от зоны боевых действий.

Следовательно, субсидию будут начислять следующим образом:

  • 1000 грн — за 1 га земли в зоне возможных боевых действий;
  • 2000 грн — в зоне активных боевых действий.
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Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, земельный налог в Украине обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков, но некоторые категории граждан имеют право на освобождение от уплаты. К примеру, пенсионеры по возрасту не обязаны платить налог, если площадь их земельного участка не превышает установленные законом лимиты.

Мы также писали, что в начале августа Украинская зерновая ассоциация (УЗА) снова снизила прогноз потенциального урожая на 2024 год, сократив его на 2,8 млн тонн, до 71,8 млн тонн зерновых и масличных культур. Для сравнения, в 2023 году урожай составил 82,8 млн тонн.

Кабинет министров субсидии сельское хозяйство деньги фермеры аграрии помощь война в Украине

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