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Оплата рахунків — в YASNO запустили мобільний застосунок

15 лютого 2024 09:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
YASNO запустила мобільний застосунок для оплати рахунків — для кого доступний
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Енергокомпанія YASNO створила новий мобільний застосунок YASNO Mobile для смартфонів на базі iOS та Android. Проте поки що він доступний тільки для клієнтів, що проживають у Києві.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

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Що доступно у застосунку YASNO Mobile

"Новий застосунок YASNO уже в AppStore та PlayMarket! Поки для Києва, скоро Дніпро додамо", — написав гендиректор.

Він зазначив, що є кілька причин пишатися застосунком YASNO Mobile. Зокрема, його зробили самостійно, ресурсами внутрішньої команди. Він більш зрозумілий. Поки що в Україні з електроенергією не все так просто і далеко не всі процеси автоматизовані, тому у новому застосунку клієнтам нададуть можливість переглядати статистику використання електроенергії.

 

YASNO Mobile
Джерело: YASNO 

У застосунку YASNO Mobile можна дізнатися суму до оплати за електроенергію, передати дані лічильника, сплатити рахунки без комісії.

У застосунку абоненти зможуть:

  • подавати заявку на зміну постачальника електроенергії чи тарифу для бізнесу;
  • аналізувати споживання електроенергії чи газу за рахунками;
  • встановити нагадування про передачу інформації з лічильників;
  • створювати рахунки для кількох об'єктів;
  • сплачувати рахунки;
  • отримувати знижки на YASNO shop і в магазинах-партнерах.

Як користуватися застосунком

Для того, щоб почати користуватися застосунком, його потрібно завантажити з App Store або Google Play. Далі необхідні такі кроки:

  • встановити пароль;
  • обрати спосіб для входу через логін, пароль особистого кабінету;
  • особовий рахунок.

Після цього клієнт отримає доступ до свого кабінету, який ідентичний тому, що на сайті yasno.com.ua.

 

ясно
Джерело: YASNO

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні вже розпочалися відключення електропостачання боржникам. У період дії мораторію на припинення подачі електрики для мешканців загальна сума непогашених боргів клієнтів Yasno за світло сягнула 3,6 мільярда гривень.

Також повідомлялося, що в Україні планують оновити тарифи на електричну енергію для однієї з категорій споживачів. Зміни відбудуться з 1 березня 2024 року, повідомила компанія YASNO.

комунальні послуги
онлайн-послуги
електроенергія
застосунок
YASNO

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