YASNO запустила мобільний застосунок для оплати рахунків — для кого доступний

Оплата рахунків — в YASNO запустили мобільний застосунок
Енергокомпанія YASNO створила новий мобільний застосунок YASNO Mobile для смартфонів на базі iOS та Android. Проте поки що він доступний тільки для клієнтів, що проживають у Києві.
Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
Що доступно у застосунку YASNO Mobile
"Новий застосунок YASNO уже в AppStore та PlayMarket! Поки для Києва, скоро Дніпро додамо", — написав гендиректор.
Він зазначив, що є кілька причин пишатися застосунком YASNO Mobile. Зокрема, його зробили самостійно, ресурсами внутрішньої команди. Він більш зрозумілий. Поки що в Україні з електроенергією не все так просто і далеко не всі процеси автоматизовані, тому у новому застосунку клієнтам нададуть можливість переглядати статистику використання електроенергії.
У застосунку YASNO Mobile можна дізнатися суму до оплати за електроенергію, передати дані лічильника, сплатити рахунки без комісії.
У застосунку абоненти зможуть:
- подавати заявку на зміну постачальника електроенергії чи тарифу для бізнесу;
- аналізувати споживання електроенергії чи газу за рахунками;
- встановити нагадування про передачу інформації з лічильників;
- створювати рахунки для кількох об'єктів;
- сплачувати рахунки;
- отримувати знижки на YASNO shop і в магазинах-партнерах.
Як користуватися застосунком
Для того, щоб почати користуватися застосунком, його потрібно завантажити з App Store або Google Play. Далі необхідні такі кроки:
- встановити пароль;
- обрати спосіб для входу через логін, пароль особистого кабінету;
- особовий рахунок.
Після цього клієнт отримає доступ до свого кабінету, який ідентичний тому, що на сайті yasno.com.ua.
Що ще варто знати
Раніше ми писали, що в Україні вже розпочалися відключення електропостачання боржникам. У період дії мораторію на припинення подачі електрики для мешканців загальна сума непогашених боргів клієнтів Yasno за світло сягнула 3,6 мільярда гривень.
Також повідомлялося, що в Україні планують оновити тарифи на електричну енергію для однієї з категорій споживачів. Зміни відбудуться з 1 березня 2024 року, повідомила компанія YASNO.
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