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Тарифи на електрику — хто заплатить менше з 1 березня

13 лютого 2024 23:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на електроенергію — з 1 березня споживачі заплатять менше
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні планують оновити тарифи на електричну енергію для однієї з категорій споживачів. Зміни відбудуться з 1 березня 2024 року.

Про це повідомляє компанія YASNO.

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Детальніше про нові тарифи з 1 березня

Компанія-постачальник зазначає, що йдеться про нові тарифи для непобутових споживачів. Примітно те, що ціни будуть у березні нижчі, ніж у лютому.

Коригування відбуваються щомісяця, відповідно до постанови Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

У вартість входить:

  • купівля електроенергії на ринку;
  • послуги постачальника;
  • послуги оператора системи передачі;
  • послуги оператора системи розподілу.

Вартість універсальних послуг для малих непобутових споживачів, підключених до мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", стануть такі:

  • перший клас напруги —  знизяться з 647,866 до 609,380 гривні за кВт-год;
  • другий клас напруги — опустяться з 791,724 до 753,239 гривні за кВт-год.

Нова вартість універсальних послуг для малих непобутових споживачів, що підключені до мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі":

  • перший клас напруги — знизяться з 622,87 до 584,384 гривні за кВт-год;
  • другий клас напруги — зменшаться з 691,704  до 653,219 гривні за кВт-год.

Вартість універсальних послуг для малих непобутових споживачів, що підключені до мереж ПАТ "Укрзалізниця":

  • перший клас напруги — зменшаться з 646,178 до 607,693 гривні за кВт-год;
  • другий клас напруги — знизяться з 807,170 до 768,685 гривні за кВт-год.

Зазначається, що у разі незгоди з новими тарифами клієнти можуть розірвати договір, додають у компанії.

Тарифи для побутових споживачів з 1 березня

Що стосується побутових споживачів, то тарифи залишаться незмінними. А саме — 2,64 гривні за кВт-год.

Громадяни також можуть платити дешевше вдвічі, якщо замінити лічильник на двозонний. Після 23.00 ціна за кіловат-годину становитиме 1,32 гривні за кВт-год.

За прогнозом аналітиків, у 2024 році вартість електроенергії підвищать до економічно обґрунтованого рівня.

Водночас, влада запевняє, що до завершення опалювального сезону 2023-2024 ціни не чіпатимуть.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.

Раніше ми писали, що тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
ціни

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