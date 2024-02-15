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Оплата счетов — в YASNO запустили мобильное приложение

15 февраля 2024 09:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
YASNO запустила мобильное приложение для оплаты счетов — для кого доступно
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Энергокомпания YASNO создала новое мобильное приложение YASNO Mobile для смартфонов на базе iOS и Android. Однако пока оно доступно только для клиентов, проживающих в Киеве.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

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Что доступно в приложении YASNO Mobile

"Новое приложение YASNO уже в AppStore и PlayMarket! Пока для Киева, скоро Днепр добавим", — написал гендиректор.

Он отметил, что есть несколько причин гордиться приложением YASNO Mobile. В частности, его сделали самостоятельно ресурсами внутренней команды. Он более понятен. Пока что в Украине с электроэнергией не все так просто и далеко не все процессы автоматизированы, поэтому в новом приложении клиентам предоставят возможность просматривать статистику использования электроэнергии.

 

YASNO Mobile
Источник: YASNO

В приложении YASNO Mobile можно узнать сумму оплаты за электроэнергию, передать показания счетчика, оплатить счета без комиссии.

В приложении абоненты смогут:

  • подавать заявку на смену поставщика электроэнергии или тарифа для бизнеса;
  • анализировать потребление электроэнергии или газа по счетам;
  • установить напоминание о передаче информации по счетчикам;
  • создавать счета для нескольких объектов;
  • оплачивать счета;
  • получать скидки на YASNO shop и в магазинах-партнерах.

Как пользоваться приложением

Для того, чтобы начать пользоваться приложением, его нужно загрузить из App Store или Google Play. Далее необходимы следующие шаги:

  • установить пароль;
  • выбрать способ для входа через логин, пароль личного кабинета;
  • лицевой счет.

После этого клиент получит доступ в свой кабинет, идентичный тому, что на сайте yasno.com.ua.

 

ясно
Источник: YASNO

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине уже начались отключение электроснабжения должникам. В период действия моратория на прекращение подачи электричества для жильцов общая сумма непогашенных долгов клиентов Yasno за свет достигла 3,6 миллиарда гривен.

Также сообщалось, что в Украине планируется обновить тарифы на электрическую энергию для одной из категорий потребителей. Изменения произойдут с 1 марта 2024 г., сообщила компания YASNO.

коммунальные услуги
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YASNO

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