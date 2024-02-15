YASNO запустила мобильное приложение для оплаты счетов — для кого доступно

Оплата счетов — в YASNO запустили мобильное приложение
Энергокомпания YASNO создала новое мобильное приложение YASNO Mobile для смартфонов на базе iOS и Android. Однако пока оно доступно только для клиентов, проживающих в Киеве.
Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
Что доступно в приложении YASNO Mobile
"Новое приложение YASNO уже в AppStore и PlayMarket! Пока для Киева, скоро Днепр добавим", — написал гендиректор.
Он отметил, что есть несколько причин гордиться приложением YASNO Mobile. В частности, его сделали самостоятельно ресурсами внутренней команды. Он более понятен. Пока что в Украине с электроэнергией не все так просто и далеко не все процессы автоматизированы, поэтому в новом приложении клиентам предоставят возможность просматривать статистику использования электроэнергии.
В приложении YASNO Mobile можно узнать сумму оплаты за электроэнергию, передать показания счетчика, оплатить счета без комиссии.
В приложении абоненты смогут:
- подавать заявку на смену поставщика электроэнергии или тарифа для бизнеса;
- анализировать потребление электроэнергии или газа по счетам;
- установить напоминание о передаче информации по счетчикам;
- создавать счета для нескольких объектов;
- оплачивать счета;
- получать скидки на YASNO shop и в магазинах-партнерах.
Как пользоваться приложением
Для того, чтобы начать пользоваться приложением, его нужно загрузить из App Store или Google Play. Далее необходимы следующие шаги:
- установить пароль;
- выбрать способ для входа через логин, пароль личного кабинета;
- лицевой счет.
После этого клиент получит доступ в свой кабинет, идентичный тому, что на сайте yasno.com.ua.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что в Украине уже начались отключение электроснабжения должникам. В период действия моратория на прекращение подачи электричества для жильцов общая сумма непогашенных долгов клиентов Yasno за свет достигла 3,6 миллиарда гривен.
Также сообщалось, что в Украине планируется обновить тарифы на электрическую энергию для одной из категорий потребителей. Изменения произойдут с 1 марта 2024 г., сообщила компания YASNO.
Читайте Новини.LIVE!