Ціни на оренду житла в Україні — де найдорожче зняти квартиру

Оренда квартир стрімко зростає — як зросли ціни та де найдорожче житло
За останні місяці оренда квартир у більшості регіонів України зростає, за винятком прифронтових областей. Найбільше зростання цін на оренду квартир у червні спостерігалося в Київській області.
Про це йдеться в матеріалах маркетплейсу нерухомості DIM.RIA.
Як зросли ціни на оренду квартир
У червні ціни на оренду однокімнатних квартир найбільше зросли в Київській області (без урахування Києва) на 16%, у Закарпатській області на 15% та в Черкаській області на 11% порівняно з травнем.
Незважаючи на це, лідером за вартістю оренди залишається Київ, де середня ціна оренди однокімнатної квартири становить 17 771 грн.
У червні кількість пропозицій на ринку оренди в Україні значно варіювалася в залежності від регіону: Рівненська область показала найбільший приріст оголошень (+32%), в той час як Чернігівська та Харківська області зафіксували найбільший спад (-75% та -21% відповідно).
Що ще треба знати
Нагадаємо, українці стали менше купувати квартири в новобудовах, переходячи на вторинний ринок. Особливу популярність набувають однокімнатні квартири.
Ми також писали про ціни на квартири в Україні та Польщі. Відомо, у якій країні вигідніше купувати житло.
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