Ціни на оренду житла в Україні — де найдорожче зняти квартиру

Багатоповерхівка в Києві. Фото: КМДА

За останні місяці оренда квартир у більшості регіонів України зростає, за винятком прифронтових областей. Найбільше зростання цін на оренду квартир у червні спостерігалося в Київській області.

Про це йдеться в матеріалах маркетплейсу нерухомості DIM.RIA.

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Як зросли ціни на оренду квартир

У червні ціни на оренду однокімнатних квартир найбільше зросли в Київській області (без урахування Києва) на 16%, у Закарпатській області на 15% та в Черкаській області на 11% порівняно з травнем.

Незважаючи на це, лідером за вартістю оренди залишається Київ, де середня ціна оренди однокімнатної квартири становить 17 771 грн.

У червні кількість пропозицій на ринку оренди в Україні значно варіювалася в залежності від регіону: Рівненська область показала найбільший приріст оголошень (+32%), в той час як Чернігівська та Харківська області зафіксували найбільший спад (-75% та -21% відповідно).

Ціни на оренду 1-кімнатної квартири. Джерело: DIM.RIA

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці стали менше купувати квартири в новобудовах, переходячи на вторинний ринок. Особливу популярність набувають однокімнатні квартири.

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