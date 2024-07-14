Цены на аренду жилья в Украине — где дороже всего снять квартиру

Многоэтажка в Киеве. Фото: КГГА

В последние месяцы аренда квартир в большинстве регионов Украины растет, за исключением прифронтовых областей. Наибольший рост цен на аренду квартир в июне отмечался в Киевской области.

Об этом говорится в материалах маркетплейса недвижимости DIM.RIA.

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В июне цены на аренду однокомнатных квартир больше выросли в Киевской области (без учета Киева) на 16%, в Закарпатской области на 15% и в Черкасской области на 11% по сравнению с маем.

Несмотря на это лидером по стоимости аренды остается Киев, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 17 771 грн.

В июне количество предложений на рынке аренды в Украине значительно варьировалось в зависимости от региона: Ровенская область показала наибольший прирост объявлений (+32%), в то время как Черниговская и Харьковская области зафиксировали наибольший спад (-75% и -21% соответственно).

Цены на аренду 1-комнатной квартиры. Источник: DIM.RIA

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы стали меньше покупать квартиры в новостройках, переходя на вторичный рынок. Особую популярность приобретают однокомнатные квартиры.

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