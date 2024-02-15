Ощадбанк розширив можливості для клієнтів — що змінилось

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

Держфінустанова "Ощадбанк" пропонує нові можливості для клієнтів. Вони стосуються кредитної підтримки громадян.

Про зміни у банку повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Кредитна підтримка в Ощадбанку

Як зазначив голова правління банку, попри повномасштабну війну, українці потребують кредитної підтримки. Це помітно на прикладі Ощадбанку, адже за 2023 рік кредитний портфель фізосіб зріс на 30%, до 15 млрд гривень.

Щоб зробити кредити більш доступними, пропонують різні кредитні продукти. Зокрема, купівлю товарів "на виплат", яка допомагає придбати товар без переплат, адже дозволяє сплачувати за нього частинами.

Від купівлі за допомогою кредитної картки цей продукт відрізняється тим, що не вимагається одразу вся сума, за користування якою згодом потрібно буде сплачувати проценти, якщо не сплачується заборгованість до закінчення пільгового періоду. Ціль послуги — здешевити кредит на купівлю товару, який неможливо погасити швидко.

Тепер купувати таким чином товари можна через ощадбанківську картку MORE на маркетплейсі "Розетка".

"Маємо чудову новину щодо цього сервісу — щойно уклали угоду із маркетплейсом Розетка про те, що відтепер купляти товари в розстрочку там можна і через нашу картку MORE", — повідомив він.

З-поміж інших рітейлерів, де теж доступна відповідна послуга Ощадбанку, — Moyo, Епіцентр, Puma, Eldorado.

Клієнти можуть оформити кредитну картку від Ощадбанку двома способами:

особисто у відділенні;

у чат-боті Telegram та Viber.

Для переходу до чат-боту варто користуватися посиланням з офіційної сторінки Ощадбанку, додав Сергій Наумов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Ощадбанку клієнти, які користуються кредитними картками, отримають сюрприз до кінця лютого 2024 року. Йдеться про акцію, яка передбачає надання грошових сертифікатів та путівок.

Також Ощадбанк попередив своїх клієнтів про те що, автоматичного продовження терміну дії пластикових карток більше не буде. Він завершиться за кілька місяців.