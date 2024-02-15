Ощадбанк расширил возможности для клиентов — что изменилось

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

Госфинучреждение "Ощадбанк" предлагает новые возможности для клиентов. Они касаются кредитной поддержки граждан.

Об изменениях в банке сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Кредитная поддержка в Ощадбанке

Как отметил глава правления банка, несмотря на полномасштабную войну, украинцы нуждаются в кредитной поддержке. Это заметно на примере Ощадбанка, ведь за 2023 год кредитный портфель физлиц вырос на 30%, до 15 млрд гривен.

Чтобы сделать кредиты доступнее, предлагают различные кредитные продукты. В частности, покупку товаров "в рассрочку", которая помогает приобрести товар без переплат, ведь позволяет платить за него частями.

От покупки с помощью кредитной карты этот продукт отличается тем, что не требуется сразу вся сумма, за пользование которой впоследствии потребуется уплачивать проценты, если не уплачивается задолженность до окончания льготного периода. Цель услуги — удешевить кредит на покупку товара, который невозможно быстро погасить.

Теперь покупать таким образом товары можно через ощадбанковскую карту MORE на маркетплейсе "Розетка".

"Имеем отличную новость по этому сервису — только что заключили соглашение с маркетплейсом Розетка о том, что теперь покупать товары в рассрочку там можно и через нашу карту MORE", — сообщил он.

Среди других ритейлеров, где тоже доступна соответствующая услуга Ошадбанка, — Moyo, Эпицентр, Puma, Eldorado.

Клиенты могут оформить кредитную карту от Ощадбанка двумя способами:

лично в отделении;

в чат-боте Telegram и Viber.

Для перехода в чат-бот стоит пользоваться ссылкой с официальной страницы Ощадбанка, добавил Сергей Наумов.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Ощадбанке клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, предусматривающей предоставление денежных сертификатов и путевок.

Также Ощадбанк предупредил своих клиентов о том, что автоматического продления срока действия пластиковых карт больше не будет. Он завершится через несколько месяцев.