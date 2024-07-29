Ощадбанк намагався стягнути з клієнтки гроші, яких вона не брала — що вирішив суд

Відділення Ощадбанку. Фото: УНІАН

Клієнтка Ощадбанку опинилася в непередбачуваній ситуації: з її кредитного рахунку загадково зникли 9 884 гривні. Тепер банк вимагає повернення коштів, а клієнтка, у свою чергу, наполягає на їхньому відновленні.

Про це йдеться у рішенні Малинського районного суду Житомирської області, опублікованому 18 липня 2024 року.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи сказано, що 5 квітня 2023 року невідомі особи отримали незаконний доступ до рахунку жінки в Ощадбанку, відкритого за тарифним пакетом "Мій комфорт", та списали 9 884 гривні кредитних коштів. Тепер вона повинна сплатити банку 9 500 гривень за безпідставно взятий кредит, 300 гривень комісії та відсотки за користування кредитом.

"5 квітня 2023 року по картковому рахунку позивачки була здійснена верифікація з введенням всіх даних картки (повний номер, термін дії та CVV-код) в мобільному додатку "Ощадбанк 24/7" та налаштування підтвердження операцій по біометричних даних. Код для підтвердження верифікації приходив на її фінансовий номер телефону о 00:27. Після цього 5 квітня 2023 року о 00:30 з її карткового рахунку через новий додаток "Ощадбанк 24/7" було здійснено переказ коштів на картку АКБ "Concord Bank"", — заявили в Ощадбанку.

На чию сторону став суд

Суд частково задовольнив позов жінки, зобов'язавши акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" відновити кошти на її рахунку в розмірі 9 884 гривень. У рішенні суду сказано, що відповідач не надав доказів, що позивачка сприяла незаконному доступу до своєї картки або сама ініціювала платіж 5 квітня 2023 року.

"Отже, з рахунку відбулося несанкціоноване списання коштів в розмірі 9 884 гривні, у зв'язку із чим вони підлягають поверненню. За таких обставин суд зобов'язує Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" відновити кошти по банківському рахунку в розмірі 9 884 гривень", — наголосив суд.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у державному Ощадбанку під час видачі звичайних банківських карток і Карток киянина клієнтам без їхнього відома нав'язують кредитні лінії. Співробітники київських відділень можуть оформлювати кредити на суми до 500 тисяч гривень під 48% річних на 24 місяці. Найчастіше ця схема стосується пенсіонерів, які не завжди розуміють, що саме підписують, що призводить до серйозних фінансових труднощів.

Ми також писали, що клієнти держфінустанови Ощадбанк скаржаться на списання комісії під час зняття коштів на касі магазину. У той час, як за раніше заявленими правилами послуги "Готівка на касі" — не повинні стягувати додаткові кошти.