Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Ощадбанк вимагає у клієнтів повернення коштів, яких вони не брали — на чию сторону став суд arrow

Ощадбанк вимагає у клієнтів повернення коштів, яких вони не брали — на чию сторону став суд

29 липня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ощадбанк намагався стягнути з клієнтки гроші, яких вона не брала — що вирішив суд
Відділення Ощадбанку. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнтка Ощадбанку опинилася в непередбачуваній ситуації: з її кредитного рахунку загадково зникли 9 884 гривні. Тепер банк вимагає повернення коштів, а клієнтка, у свою чергу, наполягає на їхньому відновленні.

Про це йдеться у рішенні Малинського районного суду Житомирської області, опублікованому 18 липня 2024 року.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи сказано, що 5 квітня 2023 року невідомі особи отримали незаконний доступ до рахунку жінки в Ощадбанку, відкритого за тарифним пакетом "Мій комфорт", та списали 9 884 гривні кредитних коштів. Тепер вона повинна сплатити банку 9 500 гривень за безпідставно взятий кредит, 300 гривень комісії та відсотки за користування кредитом.

"5 квітня 2023 року по картковому рахунку позивачки була здійснена верифікація з введенням всіх даних картки (повний номер, термін дії та CVV-код) в мобільному додатку "Ощадбанк 24/7" та налаштування підтвердження операцій по біометричних даних. Код для підтвердження верифікації приходив на її фінансовий номер телефону о 00:27. Після цього 5 квітня 2023 року о 00:30 з її карткового рахунку через новий додаток "Ощадбанк 24/7" було здійснено переказ коштів на картку АКБ "Concord Bank"", — заявили в Ощадбанку.

На чию сторону став суд

Суд частково задовольнив позов жінки, зобов'язавши акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" відновити кошти на її рахунку в розмірі 9 884 гривень. У рішенні суду сказано, що відповідач не надав доказів, що позивачка сприяла незаконному доступу до своєї картки або сама ініціювала платіж 5 квітня 2023 року.

"Отже, з рахунку відбулося несанкціоноване списання коштів в розмірі 9 884 гривні, у зв'язку із чим вони підлягають поверненню. За таких обставин суд зобов'язує Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" відновити кошти по банківському рахунку в розмірі 9 884 гривень", — наголосив суд.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у державному Ощадбанку під час видачі звичайних банківських карток і Карток киянина клієнтам без їхнього відома нав'язують кредитні лінії. Співробітники київських відділень можуть оформлювати кредити на суми до 500 тисяч гривень під 48% річних на 24 місяці. Найчастіше ця схема стосується пенсіонерів, які не завжди розуміють, що саме підписують, що призводить до серйозних фінансових труднощів.

Ми також писали, що клієнти держфінустанови Ощадбанк скаржаться на списання комісії під час зняття коштів на касі магазину. У той час, як за раніше заявленими правилами послуги "Готівка на касі" — не повинні стягувати додаткові кошти.

суд кредити Ощадбанк гроші банки шахрайство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ