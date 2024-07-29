Ощадбанк пытался взыскать с клиентки деньги, которые она не брала — что решил суд

Отделение Ощадбанка. Фото: УНІАН

Клиентка Ощадбанка оказалась в непредсказуемой ситуации: с ее кредитного счета загадочно исчезли 9 884 гривны . Теперь банк требует возврата средств, а клиентка, в свою очередь, настаивает на их восстановлении.

Об этом говорится в решении Малинского районного суда Житомирской области, опубликованном 18 июля 2024 года.

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Детали дела

В материалах дела сказано, что 5 апреля 2023 года неизвестные получили незаконный доступ к счету женщины в Ощадбанке, открытого по тарифному пакету "Мой комфорт", и списали 9 884 гривны кредитных средств. Теперь она должна уплатить банку 9500 гривен за безосновательно взятый кредит, 300 гривен комиссии и проценты за пользование кредитом.

"5 апреля 2023 года по карточному счету истицы была осуществлена верификация с вводом всех данных карты (полный номер, срок действия и CVV-код) в мобильном приложении "Ощадбанк 24/7" и настройка подтверждения операций по биометрическим данным. Код для подтверждения верификации приходил на ее финансовый номер телефона в 00:27. После этого 5 апреля 2023 года в 00:30 с ее карточного счета через новое приложение "Сбербанк 24/7" было осуществлено перевод средств на карту АКБ "Concord Bank", — заявили в Ощадбанке.

На чью сторону стал суд

Суд частично удовлетворил иск женщины, обязав акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины" восстановить средства на ее счете в размере 9 884 гривен. В решении суда сказано, что ответчик не предоставил доказательств, что истица способствовала незаконному доступу к своей карточке или сама инициировала платеж 5 апреля 2023 года.

"Следовательно, со счета произошло несанкционированное списание средств в размере 9 884 гривны, в связи с чем они подлежат возврату. При таких обстоятельствах суд обязывает Акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины" восстановить средства по банковскому счету в размере 9 884 гривен ", — подчеркнул суд.

Что еще нужно знать

Напомним, в государственном Сбербанке при выдаче обычных банковских карт и Карт киевлянина клиентам без их ведома навязывают кредитные линии. Сотрудники киевских отделений могут оформлять кредиты на суммы до 500 тысяч гривен под 48% годовых на 24 месяца. Чаще эта схема касается пенсионеров, которые не всегда понимают, что именно подписывают, что приводит к серьезным финансовым трудностям.

Мы также писали, что клиенты госфинучреждения Ощадбанк жалуются на списание комиссии при снятии средств на кассе магазина. В то время как по ранее заявленным правилам услуги "Наличные на кассе" — не должны взимать дополнительные средства.