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Пенсіонерам можуть на 20% скоротити виплати — кому це загрожує

7 липня 2024 16:58
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Ірина Шпак
редактор
Пенсії в Україні — деяким українцям можуть на 20% зрізати виплати
Гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Пенсійний фонд України (ПФУ) має право зменшити пенсійні виплати на 20%. Таке покарання чекає на тих пенсіонерів, які вчасно не повідомили про своє працевлаштування або звільнення з роботи.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.

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У повідомленні сказано, що втратити 20% пенсії можна, якщо пенсіонери не повідомили ПФУ про своє працевлаштування, оскільки цей факт впливає на розмір виплат.

Це потрібно зробити протягом десяти днів після працевлаштування. Також необхідно інформувати Пенсійний фонд про початок підприємницької діяльності, звільнення або її припинення.

Які наслідки

Якщо пенсіонер не повідомить Пенсійний фонд про своє працевлаштування, він може отримати штраф у розмірі до 20% від пенсійних виплат. Цей штраф можна сплатити добровільно, інакше його стягнуть через суд.

Щоб повідомити про працевлаштування, пенсіонер повинен особисто звернутися до органу Пенсійного фонду України або зробити це онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи портал "Дія".

Важливо зазначити, що при онлайн-зверненні необхідно використовувати кваліфікований електронний підпис.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни отримають компенсаційні доплати до пенсії, якщо вона не сягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік (10,34 тис. грн). Такі виплати отримають громадяни, яким виповнилося більш як 70 років. 

Ми також писали, що пенсіонери в Україні мають право на різноманітні надбавки до пенсії. Однією з таких надбавок є доплата за погіршений стан здоров'я, яка надається тим, хто має відповідні медичні показники.

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