Пенсии в Украине — некоторым украинцам могут на 20% урезать выплаты

Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) имеет право снизить пенсионные выплаты на 20%. Такое наказание ждет тех пенсионеров, которые вовремя не сообщили о своем трудоустройстве или увольнении с работы.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.

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В сообщении говорится, что потерять 20% пенсии можно, если пенсионеры не сообщили ПФУ о своем трудоустройстве, поскольку этот факт влияет на размер выплат.

Это следует сделать в течение десяти дней после трудоустройства. Также необходимо информировать Пенсионный фонд о начале предпринимательской деятельности, увольнении или ее прекращении.

Какие последствия

Если пенсионер не уведомит Пенсионный фонд о своем трудоустройстве, он может получить штраф в размере до 20% от пенсионных выплат. Этот штраф можно оплатить добровольно, иначе его взыщут через суд.

Чтобы сообщить о трудоустройстве, пенсионер должен лично обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или сделать это онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ или портал "Дія".

Важно отметить, что при онлайн-обращении необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней заработной платы в Украине за 2020 год (10,34 тыс. грн). Такие выплаты получат граждане, которым исполнилось больше 70 лет.

Мы также писали, что пенсионеры в Украине имеют право на различные надбавки к пенсии. Одной из таких надбавок является доплата за ухудшенное состояние здоровья, предоставляемую тем, кто имеет соответствующие медицинские показатели.