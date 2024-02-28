Ощадбанк потрапив у скандал через величезну комісію при оплаті за комуналку

Людина біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.Live

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ощадбанк потрапив у скандал, пов'язаний з величезною комісією, яку клієнтам доводиться платити при оплаті комунальних послуг у відділенні. Пенсіонер та інвалід війни, який має другу групу інвалідності, висловив невдоволення через завищені комісійні збори при сплаті комунальних послуг через Ощадбанк. На його думку, банк стягує комісію у розмірі 200%, що є неприпустимо.

Пост з обуренням надмірною комісією банку опублікував користувач Козак Характерник.

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"Верхня цифра це моя оплата за комунальні послуги, під цією цифрою стоїть цифра 35 грн. Це Ощадбанк бере послугу з оплати. У першому випадку 200%. І це з мене пенсіонера, інваліда 2 групи", — написав чоловік.

Публікація користувача Козак Характерник. Фото: Facebook

Що відповіли в Ощадбанку

У відповідь на скаргу клієнта співробітник головного офісу Ощадбанку Іван Романчук лиш підтвердив наявність комісії при оплаті комунальних послуг. При цьому він рекомендував скористатися онлайн-оплатою через додаток Ощад, де комісія буде нижчою. Крім того, він зазначив, що у разі наявності договору між комунальним підприємством та банком комісія не стягуватиметься зовсім.

На знак протесту проти такої політики фінансової установи, пенсіонер висловив намір написати звернення до голови Національного банку України та Президента країни. Він висловить обурення з приводу того, що на пенсіонерах та ветеранах війни намагаються заробляти.

Коментар представника Ощадбанка та обурення користувача. Фото: Facebook

Нагадаємо, ми писали чому пенсіонерам найближчим часом треба з'явитися в Ощадбанк. Пенсіонери, які не встигнуть пройти процес фізичної ідентифікації до 1 квітня, ризикують втратити пенсійні виплати. Раніше цей процес було тимчасово зупинено через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення, проте зараз його відновлено.

Також ми розповідали, що Ощадбанк "продає" кредити одеського бізнесмена Кауфмана. Йдеться про готель "Лондонська" та консульство Туреччини на Лідерсовському бульварі.