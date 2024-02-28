Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Пенсионеры возмущены — Ощадбанк попал в скандал из-за огромной комиссии arrow

Пенсионеры возмущены — Ощадбанк попал в скандал из-за огромной комиссии

28 февраля 2024 10:15
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Ощадбанк попал в скандал из-за огромной комиссии при оплате за коммуналку
Человек возле филиала Ощадбанка. Фото: Новини.Live
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Ощадбанк попал в скандал, связанный с огромной комиссией, которую клиентам приходится платить при оплате коммунальных услуг в отделении. Пенсионер и инвалид войны, имеющий вторую группу инвалидности, выразил недовольство из-за завышенного комиссионного сбора при оплате коммунальных услуг через Ощадбанка. По его мнению, банк взимает комиссию в размере 200%, что недопустимо.

Пост с возмущением чрезмерной комиссией банка опубликовал пользователь Козак Характерник.

Читайте также:

"Верхняя цифра – это моя оплата за коммунальные услуги, под этой цифрой стоит цифра 35 грн. Это Ощадбанк берет услугу по оплате. В первом случае 200%. И это из меня пенсионера, инвалида 2 группы", — написал мужчина.

Ощадбанк попал в скандал из-за огромной комиссии при оплате за коммуналку
Публикация пользователя Казак Характерист. Фото: Facebook

Что ответили в Ощадбанке

В ответ на жалобу клиента сотрудник головного офиса Ощадбанка Иван Романчук подтвердил наличие комиссии при оплате коммунальных услуг. При этом он рекомендовал воспользоваться онлайн-оплатой через приложение Ощад, где комиссия будет ниже. Кроме того, он отметил, что в случае наличия договора между коммунальным предприятием и банком комиссия не будет взиматься совсем.

В знак протеста против такой политики финансового учреждения, пенсионер выразил намерение написать обращение к главе Национального банка Украины и Президенту страны. Он выразит возмущение тем, что на пенсионерах и ветеранах войны пытаются зарабатывать.

Ощадбанк попал в скандал из-за огромной комиссии при оплате за коммуналку
Комментарий представителя Ощадбанка и возмущение пользователя. Фото: Facebook

Напомним, мы писали почему пенсионерам в ближайшее время нужно явиться в Ощадбанк. Пенсионеры, не успевшие пройти процесс физической идентификации до 1 апреля, рискуют потерять пенсионные выплаты. Ранее этот процесс был временно остановлен из-за пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения, однако сейчас он восстановлен.

Также мы говорили, что Ощадбанк "продает" кредиты одесского бизнесмена Кауфмана. Речь идет об отеле "Лондонская" и консульстве Турции на Лидерсовском бульваре.

скандал
Ощадбанк
Украина
банки
пенсионеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей