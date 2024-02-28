Ощадбанк попал в скандал из-за огромной комиссии при оплате за коммуналку

Человек возле филиала Ощадбанка. Фото: Новини.Live

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Ощадбанк попал в скандал, связанный с огромной комиссией, которую клиентам приходится платить при оплате коммунальных услуг в отделении. Пенсионер и инвалид войны, имеющий вторую группу инвалидности, выразил недовольство из-за завышенного комиссионного сбора при оплате коммунальных услуг через Ощадбанка. По его мнению, банк взимает комиссию в размере 200%, что недопустимо.

Пост с возмущением чрезмерной комиссией банка опубликовал пользователь Козак Характерник.

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"Верхняя цифра – это моя оплата за коммунальные услуги, под этой цифрой стоит цифра 35 грн. Это Ощадбанк берет услугу по оплате. В первом случае 200%. И это из меня пенсионера, инвалида 2 группы", — написал мужчина.

Публикация пользователя Казак Характерист. Фото: Facebook

Что ответили в Ощадбанке

В ответ на жалобу клиента сотрудник головного офиса Ощадбанка Иван Романчук подтвердил наличие комиссии при оплате коммунальных услуг. При этом он рекомендовал воспользоваться онлайн-оплатой через приложение Ощад, где комиссия будет ниже. Кроме того, он отметил, что в случае наличия договора между коммунальным предприятием и банком комиссия не будет взиматься совсем.

В знак протеста против такой политики финансового учреждения, пенсионер выразил намерение написать обращение к главе Национального банка Украины и Президенту страны. Он выразит возмущение тем, что на пенсионерах и ветеранах войны пытаются зарабатывать.

Комментарий представителя Ощадбанка и возмущение пользователя. Фото: Facebook

Напомним, мы писали почему пенсионерам в ближайшее время нужно явиться в Ощадбанк. Пенсионеры, не успевшие пройти процесс физической идентификации до 1 апреля, рискуют потерять пенсионные выплаты. Ранее этот процесс был временно остановлен из-за пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения, однако сейчас он восстановлен.

Также мы говорили, что Ощадбанк "продает" кредиты одесского бизнесмена Кауфмана. Речь идет об отеле "Лондонская" и консульстве Турции на Лидерсовском бульваре.