До 31 березня 2024 року всі пенсіонери-переселенці, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію.

Жінка біля відділення Ощад. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Пенсіонери, які не встигнуть пройти процес фізичної ідентифікації до 1 квітня, ризикують втратити пенсійні виплати. Раніше цей процес було тимчасово зупинено через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення, проте зараз його відновлено. Проведення верифікації необхідне для того, щоб держава могла переконатися, що пенсійні кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію

Один зі способів проходження ідентифікації — через відеозв'язок. Заявку на проходження процедури ідентифікації рекомендується подати до 15 березня, щоб спеціалісти Пенсійного фонду України мали достатньо часу для її опрацювання.

Тим хто перебуває за кордоном слід звернутися за проходженням ідентифікації до українського дипломатичного представництва за кордоном, а потім надіслати пакет документів поштою або через онлайн-сервіс.

Крім того, пенсіонери можуть особисто звернутися до відділення Ощадбанку або до будь-якого сервісного центру ПФУ, надавши документ, що засвідчує вашу особу.

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