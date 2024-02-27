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Можуть залишитись без виплат — чому пенсіонерам треба з'явитися в Ощадбанк

27 лютого 2024 10:20
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
До 31 березня 2024 року всі пенсіонери-переселенці, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію.
Жінка біля відділення Ощад. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Пенсіонери, які не встигнуть пройти процес фізичної ідентифікації до 1 квітня, ризикують втратити пенсійні виплати. Раніше цей процес було тимчасово зупинено через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення, проте зараз його відновлено. Проведення верифікації необхідне для того, щоб держава могла переконатися, що пенсійні кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію

Один зі способів проходження ідентифікації — через відеозв'язок. Заявку на проходження процедури ідентифікації рекомендується подати до 15 березня, щоб спеціалісти Пенсійного фонду України мали достатньо часу для її опрацювання.

Тим хто перебуває за кордоном слід звернутися за проходженням ідентифікації до українського дипломатичного представництва за кордоном, а потім надіслати пакет документів поштою або через онлайн-сервіс.

Крім того, пенсіонери можуть особисто звернутися до відділення Ощадбанку або до будь-якого сервісного центру ПФУ, надавши документ, що засвідчує вашу особу.

Нагадаємо, ми писали, що Державна фінустанова "Ощадбанк" готує підвищення тарифів за картками. Оновлення мають намір запровадити з 1 квітня 2024 року, а до цієї дати тарифікація буде колишня.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнесу. У "Приват24 для бізнесу" з'явилась нова послуга автоматичного заповнення календаря звітів.

пенсії
Ощадбанк
Україна
пенсіонери
Пенсійний Фонд

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