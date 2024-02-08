Виплати військовим — як зміняться пенсії захисникам у 2024 році

Гроші в руках. Фото: ЗСУ

В березні 2024 року деякі українські військовослужбовці можуть очікувати на збільшення пенсійних виплат. Це може відбутися завдяки планованій індексації пенсій та росту прожиткового мінімуму.

Про те, як можуть змінитися військові пенсії, повідомляє видання "На пенсії".

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Після індексації всі військові пенсії будуть збільшені приблизно на 13%. Мова йде про основний розмір пенсії без надбавок. На відповідний відсоток також мають бути збільшені мінімальні пенсії за інвалідністю. Сьогодні мінімальна пенсія за інвалідністю для військовослужбовців становить:

І група інвалідності — 5 512,19 гривні;

ІІ група — 5 262,01 гривні;

ІІІ група — 5 010,64 гривні.

Отже, в березні ці розміри мають зрости приблизно на 651-716 гривень. Залежно від звання, посади, групи інвалідності та її причин ці розміри можуть бути ще на 10-30% вищими.

Перерахунок пенсій військовим з інвалідністю у 2024 році

Окремі доплати ветеранам війни залежать від прожиткового мінімуму. Так, 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, було підвищено з 2 093 до 2 361 гривні, але перерахунок пенсій і доплат відбудеться лише з березня, у зв’язку з індексацією.

Учасникам бойових дій доплачують до пенсії 25% прожиткового мінімуму, особам з інвалідністю внаслідок війни:

ІІІ групи – 30%;

ІІ групи – 40%;

І групи – 50%.

При цьому загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути меншим за:

210% прожиткового мінімуму для учасників бойових дій,

360% — для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи,

525% — для ІІ групи,

650% — для І групи.

Тож за попередніми підрахунками з 1 березня розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій зміняться наступним чином:

для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи — з 13 604,5 грн до 15 346,5 грн;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни II групи — з 10 988,25 грн до 12 395,25 грн;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи — з 7 534,8 грн до 8 499,6 грн;

для учасників бойових дій — з 4395,3 грн до 4 958,1 грн.

Пенсії УБД та особам з інвалідністю. Джерело: скриншот

Такі зміни в пенсійних виплатах не лише підкреслюють важливість індексації та адаптації до зміни прожиткового мінімуму, але й відображають зусилля держави забезпечити адекватну підтримку військовослужбовцям та особам з інвалідністю внаслідок війни.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у березні планується здійснення індексації пенсій в Україні, що передбачає збільшення розміру виплат на 13%. Однак, не всі пенсіонери відчують це зростання, адже для деяких з них індексація пенсій може пройти непоміченою.

Ми також писали про те, що військові, які звільняються зі служби в Україні, мають право на певне грошове забезпечення. Виплати поділяються на обов'язкові та додаткові.