Выплаты военным — как изменятся пенсии защитникам в 2024 году

Деньги в руках. Фото: ВСУ

В марте 2024 года некоторые украинские военнослужащие могут ожидать увеличения пенсионных выплат. Это может произойти за счет планируемой индексации пенсий и роста прожиточного минимума.

О том, как могут измениться военные пенсии, сообщает издание "На пенсии".

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Как увеличатся пенсии военным по инвалидности

После индексации все военные пенсии будут увеличены примерно на 13%. Речь идет об основном размере пенсии без прибавок. На соответствующий процент должны быть увеличены минимальные пенсии по инвалидности. Сегодня минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих составляет:

I группа инвалидности — 5 512,19 гривны;

ІІ группа — 5 262,01 гривны;

ІІІ группа — 5 010,64 гривны.

Следовательно, в марте эти размеры должны вырасти примерно на 651 — 716 гривен. В зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причин, эти размеры могут быть еще на 10-30% выше.

Перерасчет пенсий военным с инвалидностью в 2024 году

Отдельные доплаты ветеранам войны зависят от прожиточного минимума. Так, 1 января 2024 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, был повышен с 2 093 до 2 361 гривны, но перерасчет пенсий и доплат состоится только с марта, в связи с индексацией.

Участникам боевых действий доплачивают к пенсии 25% прожиточного минимума, лицам с инвалидностью в результате войны:

ІІІ группы — 30%;

ІІ группы — 40%;

И группы — 50%.

При этом общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть меньше:

210% прожиточного минимума для участников боевых действий,

360% — для лиц с инвалидностью в результате войны III группы,

525% — для II группы,

650% — для I группы.

По предварительным подсчетам с 1 марта размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий изменятся следующим образом:

для лиц с инвалидностью в результате войны I группы — с 13 604,5 грн до 15 346,5 грн;

для лиц с инвалидностью в результате войны II группы — с 10 988,25 грн до 12 395,25 грн;

для лиц с инвалидностью в результате войны III группы — с 7 534,8 грн до 8 499,6 грн;

для участников боевых действий — с 4395,3 грн до 4 958,1 грн.

Пенсии УБД и лицам с инвалидностью. Источник: скриншот

Такие изменения в пенсионных выплатах не только подчеркивают важность индексации и адаптации к изменению прожиточного минимума, но отражают усилия государства обеспечить адекватную поддержку военнослужащим и лицам с инвалидностью в результате войны.

Что еще нужно знать

Напомним, что в марте планируется осуществление индексации пенсий в Украине, что предполагает увеличение размера выплат на 13%. Однако не все пенсионеры ощутят этот рост, ведь для некоторых из них индексация пенсий может пройти незамеченной.

Мы также писали о том, что военные, увольняемые со службы в Украине, имеют право на определенное денежное довольствие. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.