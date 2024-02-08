Выплаты военным — как изменятся пенсии защитникам в 2024 году

Пенсии военным — увеличатся ли выплаты защитникам в 2024 году
В марте 2024 года некоторые украинские военнослужащие могут ожидать увеличения пенсионных выплат. Это может произойти за счет планируемой индексации пенсий и роста прожиточного минимума.
О том, как могут измениться военные пенсии, сообщает издание "На пенсии".
Как увеличатся пенсии военным по инвалидности
После индексации все военные пенсии будут увеличены примерно на 13%. Речь идет об основном размере пенсии без прибавок. На соответствующий процент должны быть увеличены минимальные пенсии по инвалидности. Сегодня минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих составляет:
- I группа инвалидности — 5 512,19 гривны;
- ІІ группа — 5 262,01 гривны;
- ІІІ группа — 5 010,64 гривны.
Следовательно, в марте эти размеры должны вырасти примерно на 651 — 716 гривен. В зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причин, эти размеры могут быть еще на 10-30% выше.
Перерасчет пенсий военным с инвалидностью в 2024 году
Отдельные доплаты ветеранам войны зависят от прожиточного минимума. Так, 1 января 2024 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, был повышен с 2 093 до 2 361 гривны, но перерасчет пенсий и доплат состоится только с марта, в связи с индексацией.
Участникам боевых действий доплачивают к пенсии 25% прожиточного минимума, лицам с инвалидностью в результате войны:
- ІІІ группы — 30%;
- ІІ группы — 40%;
- И группы — 50%.
При этом общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть меньше:
- 210% прожиточного минимума для участников боевых действий,
- 360% — для лиц с инвалидностью в результате войны III группы,
- 525% — для II группы,
- 650% — для I группы.
По предварительным подсчетам с 1 марта размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий изменятся следующим образом:
- для лиц с инвалидностью в результате войны I группы — с 13 604,5 грн до 15 346,5 грн;
- для лиц с инвалидностью в результате войны II группы — с 10 988,25 грн до 12 395,25 грн;
- для лиц с инвалидностью в результате войны III группы — с 7 534,8 грн до 8 499,6 грн;
- для участников боевых действий — с 4395,3 грн до 4 958,1 грн.
Такие изменения в пенсионных выплатах не только подчеркивают важность индексации и адаптации к изменению прожиточного минимума, но отражают усилия государства обеспечить адекватную поддержку военнослужащим и лицам с инвалидностью в результате войны.
Что еще нужно знать
Напомним, что в марте планируется осуществление индексации пенсий в Украине, что предполагает увеличение размера выплат на 13%. Однако не все пенсионеры ощутят этот рост, ведь для некоторых из них индексация пенсий может пройти незамеченной.
Мы также писали о том, что военные, увольняемые со службы в Украине, имеют право на определенное денежное довольствие. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.
Читайте Новини.LIVE!