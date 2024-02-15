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Перекази з ЄС досягли рекорду — скільки грошей відправили мігранти до своїх країн

15 лютого 2024 16:27
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Скільки грошей переказали мігранти в ЄС — дані Євростату
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Обсяг грошових переказів, що мігранти надсилають з Євросоюзу до своїх країн, у 2022 році досяг рекордних 43,5 млрд євро. Це на 13,9% вище за показник за 2021 рік, який становив 38,2 млрд євро.

Про це повідомляє статистичне управління Євростат (Eurostat).

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У повідомленні сказано, що найбільшу частку коштів, а саме 9,6 млрд євро, або 22%, у 2022 році переказали до європейських країн, які не входять до ЄС. Потім йде Азія (за винятком Близького та Середнього Сходу) — 8,6 млрд євро (20%), та держави північної Африки — 8,2 млрд євро (19%).

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Географічний розподіл відтоків приватних переказів з ЄС. Джерело: Євростат

Водночас обсяг переказів, що надходять до Євросоюзу, лише незначно зріс — з 11,6 млрд євро у 2014 році до 13,5 млрд євро у 2022 році. На європейські держави, які не входять до ЄС, припало 51% цих коштів (6,7 млрд євро). Далі йдуть Північна Америка (2,6 млрд євро, або 20%) та країни центральної та південної частини Африки (1,4 млрд євро, або 10%).

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Географічний розподіл надходжень приватних переказів до ЄС. Джерело: Євростат

Що ще треба знати

Нагадаємо, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за минулий рік значно скоротився. Перекази за січень-серпень 2023 року впали на майже на 8%, або на 700 млн доларів. 

Ми також повідомляли про те, що грошові перекази у польських злотих тепер доступні для клієнтів держфінустанови "ПриватБанк". Така можливість стала можлива завдяки колаборації з європейським фінансовим сервісом ZEN.COM.

гроші
Європа
мігранти
грошові перекази

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