Сколько денег перевели мигранты в ЕС — данные Евростата

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Объем денежных переводов, которые мигранты присылают из Евросоюза в свои страны, в 2022 году достиг рекордных 43,5 млрд евро. Это на 13,9% выше показателя за 2021 год, составившего 38,2 млрд евро.

Об этом сообщает статистическое управление Евростат (Eurostat).

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В сообщении сказано, что наибольшую долю средств, а именно 9,6 млрд евро, или 22%, в 2022 году перевели в европейские страны, не входящие в ЕС. Затем следует Азия (за исключением Ближнего и Среднего Востока) — 8,6 млрд евро (20%) и государства северной Африки — 8,2 млрд евро (19%).

Географическое распределение оттоков частных переводов из ЕС. Источник: Евростат

В то же время объем поступающих в Евросоюз переводов лишь незначительно вырос — с 11,6 млрд евро в 2014 году до 13,5 млрд евро в 2022 году. На не входящие в ЕС европейские государства пришлось 51% этих средств (6,7 млрд евро). Далее следует Северная Америка (2,6 млрд евро, или 20%) и страны центральной и южной части Африки (1,4 млрд евро, или 10%).

Географическое распределение поступлений частных переводов в ЕС. Источник: Евростат

Что еще нужно знать

Напомним, что объем частных переводов в Украину из-за границы за прошлый год значительно сократился. Переводы за январь-август 2023 года упали почти на 8%, или на 700 млн долларов.

Мы также сообщали о том, что денежные переводы у польских злотых теперь доступны клиентам госфинучреждения "ПриватБанк". Такая возможность стала возможна благодаря коллаборации европейского финансового сервиса ZEN.COM.