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ПриватБанк дозволив робити перекази в польських злотих — деталі

15 лютого 2024 12:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк оновив правила грошових переказів — що змінилось
Польські злоті у руках. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Грошові перекази у польських злотих тепер доступні для клієнтів держфінустанови "ПриватБанк". Така можливість стала можлива завдяки колаборації з європейським фінансовим сервісом ZEN.COM.

Про це інформує пресслужба банку.

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Детальніше про зміни у грошових переказах

Як зазначають у пресцентрі, ПриватБанк спільно з сервісом ZEN.COM відкрили можливість здійснювати відправлення в Україну грошових переказів у польских злотих (PLN) через систему PrivatMoney.

За словами члена правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, громадянам, які перебувають у Польщі, більше не потрібно обмінювати злоті на іншу валюту. Вони можуть оперативно скористатися відповідно послугою і відправляти гроші з Польщі рідним та друзям в Україну.

При цьому отримувати переказ у ПриватБанку можна як у гривні на власний банківський рахунок чи картку, так і в злотих на валютний рахунок злотих (PLN).

Як здійснити переказ у злотих

Для того, щоб надіслати в Україну грошовий переказ у польських злотих через ZEN.COM та PrivatMoney, потрібно:

  • відкрити рахунок у застосунку ZEN.COM;
  • вибрати валюту переказу PLN;
  • зазначити ім’я та прізвище отримувача та номер картки/рахунку IBAN в гривні або номер рахунку IBAN у злотих в ПриватБанку;
  • перевірити у пункті "Тип переказу", чи зазначено PrivatMoney.

Основні переваги нової послуги

З-поміж ключових переваг:

  • розмір комісії за переказ 1% (стандарт доступних транскордонних фіноперацій, запроваджений ZEN.COM та PrivatMoney). Клієнти зможуть заощаджувати і не переплачувати за банківські послуги чи інших платіжних систем;
  • простота — для того, щоб відправити гроші, достатньо лише зазначити ім'я одержувача, номер картки, IBAN рахунку;
  • оперативність — відправлені кошти надходять за лічені хвилини. Кошти можна одержувати також на рахунки та картки інших українських фінустанов. Буде проведено обмін PLN в UAH за картковим курсом ПриватБанку.
ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державному ПриватБанку під час війни операції з купівлі іноземної валюти в клієнтів здійснюються без обмеження. Однак є певні ліміти, за яких потрібно надати документи.

Також повідомлялося, що Національний банк України (НБУ) розробив стратегію валютної лібералізації, а також курсової гнучкості на вимогу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Тепер стратегію мають погодити з фондом.

ПриватБанк
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злотий

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