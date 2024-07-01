В Україні 1 вересня піднімуться акцизи на пальне

Чоловік заправляє свій автомобіль. Фото ілюстративне: Dexpens

В Україні підняття акцизів на пальне переноситься на 1 вересня. Причиною затримки вирішення цього питання є відсутність єдиної позиції стосовно розміру акцизної ставки на скраплений газ.

Такою думкою поділився директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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"Тепер орієнтовна дата запровадження нових акцизів — 1 вересня", — заявив він.

Основна причина відтермінування, на переконання експерта, відсутність єдиної позиції стосовно розміру акцизної ставки на скраплений газ.

Він додав, що всі учасники ринку хочуть допомагати фронту. Але при цьому всі хочуть, щоб податки підвищили іншим, але не їм.

"Отже, вже згаяно 2 місяці й 12 млрд грн бюджетних надходжень від нових акцизів", — додав експерт.

Раніше ми писали, що Україна планує запровадити акцизний податок на напої з цукром, що має на меті реформувати податкову політику та покращити здоров'я населення. Акциз вже закладений у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.

Також відомо, що парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизу на цигарки. Якщо його буде ухвалено, ціни на тютюнові вироби можуть значно зрости.