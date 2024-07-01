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Поднятие акцизов на горючее может быть перенесено уже на сентябрь — эксперт объяснил причину

1 июля 2024 23:39
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Украине 1 сентября поднимутся акцизы на горючее
Мужчина заправляет свой автомобиль. Фото иллюстративное: Dexpens
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украине повышение акцизов на горючее переносится на 1 сентября. Причиной задержки решения этого вопроса является отсутствие единой позиции по размеру акцизной ставки на сжиженный газ.

Таким мнением поделился директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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"Теперь ориентировочная дата введения новых акцизов — 1 сентября", — заявил он.

Основная причина отсрочки, по мнению эксперта, отсутствие единой позиции по размеру акцизной ставки на сжиженный газ.

Он добавил, что все участники рынка желают помогать фронту. Но при этом все хотят, чтобы налоги повысили другим, но не им.

"Итак, уже потрачено 2 месяца и 12 млрд грн бюджетных поступлений от новых акцизов", — добавил эксперт.

Ранее мы писали, что Украина планирует ввести акцизный налог на напитки с сахаром, который должен реформировать налоговую политику и улучшить здоровье населения. Акциз уже заложен в бюджетную декларацию на 2025-2027 годы.

Также известно, что парламент принял законопроект, предусматривающий значительное повышение акциза на сигареты. Если он будет принят, цены на табачные изделия могут значительно увеличиться.

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