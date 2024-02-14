Підвищення тарифів на світло — у Міненерго повідомили, чи будуть піднімати ціни на світло

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Влада України не планує наразі підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. На сьогоднішній день немає жодних проєктів рішень.

Про це заявив очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону Єдині новини.

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Чи зросте тариф на світло

За словами міністра енергетики, зараз українцям не варто чекати зростання тарифу за електроенергію до 6 гривень. За його словами, у цьому немає потреби.

"Це просто якесь вкидання. Він нічим не обґрунтований. Але, дійсно, до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня", — сказав Герман Галущенко.

Політик також заявив, що у квітні уряд оцінюватиме поточну ситуацію у енергетичному секторі. Саме тоді може бути прийняте рішення про збільшення тарифів.

"НКРЕКП також не рухається в цьому напрямку. Відповідно, на сьогоднішній день на столі жодних проєктів рішень немає. Тобто дати підвищення точно немає", — додав Галущенко.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що комунальні послуги для українців можуть здорожчати через відсутність фінансової допомоги від США. Українська влада вже готує план "Б" на випадок, якщо американський уряд не розблокує підтримку.

Ми також писали про те, що за словами експертів, під час опалювального сезону тарифи на електропостачання підвищувати в Україні не будуть. Проте після нього ціни на світло можуть зрости вдвічі і під кінець року можуть становити 6 гривень.

