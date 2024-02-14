Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Підвищення тарифу на електроенергію — чи зросте ціна за світло до 6 гривень arrow

Підвищення тарифу на електроенергію — чи зросте ціна за світло до 6 гривень

14 лютого 2024 16:22
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Підвищення тарифів на світло — у Міненерго повідомили, чи будуть піднімати ціни на світло
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Влада України не планує наразі підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. На сьогоднішній день немає жодних проєктів рішень.

Про це заявив очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону Єдині новини.

Читайте також:

Чи зросте тариф на світло 

За словами міністра енергетики, зараз українцям не варто чекати зростання тарифу за електроенергію до 6 гривень. За його словами, у цьому немає потреби.

"Це просто якесь вкидання. Він нічим не обґрунтований. Але, дійсно, до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня", — сказав Герман Галущенко. 

Політик також заявив, що у квітні уряд оцінюватиме поточну ситуацію у енергетичному секторі. Саме тоді може бути прийняте рішення про збільшення тарифів.

"НКРЕКП також не рухається в цьому напрямку. Відповідно, на сьогоднішній день на столі жодних проєктів рішень немає. Тобто дати підвищення точно немає", — додав Галущенко.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що комунальні послуги для українців можуть здорожчати через відсутність фінансової допомоги від США. Українська влада вже готує план "Б" на випадок, якщо американський уряд не розблокує підтримку. 

Ми також писали про те, що за словами експертів, під час опалювального сезону тарифи на електропостачання підвищувати в Україні не будуть. Проте після нього ціни на світло можуть зрости вдвічі і під кінець року можуть становити 6 гривень.
 

тарифи
комунальні послуги
Герман Галущенко
ЖКГ
Міненерго
гроші
ціни в Україні
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі