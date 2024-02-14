Повышение тарифов на свет — Минэнерго сообщили, будут ли поднимать цены на свет

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Власти Украины не планируют повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. На сегодняшний день нет никаких проектов решений.

Об этом заявил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона Єдині новини.

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По словам министра энергетики, сейчас украинцам не следует ожидать роста тарифа за электроэнергию до 6 гривен. По его словам, в этом нет нужды.

"Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но, действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая" , — сказал Герман Галущенко.

Политик также заявил, что в апреле правительство будет оценивать текущую ситуацию в энергетическом секторе. В это время может быть принято решение об увеличении тарифов.

"НКРЭКУ также не двигается в этом направлении. Соответственно, на сегодняшний день на столе никаких проектов решений нет. То есть даты повышения точно нет" , — добавил Галущенко.

Что еще нужно знать

Напомним, что коммунальные услуги для украинцев могут подорожать из-за отсутствия финансовой помощи от США. Украинские власти уже готовят план "Б" на случай, если американское правительство не разблокирует поддержку.

Мы также писали о том, что, по словам экспертов, во время отопительного сезона тарифы на электроснабжение повышать в Украине не будут. Однако после него цены на свет могут вырасти вдвое и к концу года могут составлять 6 гривен.