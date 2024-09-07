Алкогольні напої здорожчали — що буде з цінами після підвищення акцизів

Чоловік біля прилавку. Фото: УНІАН

В Україні незабаром зростуть не лише акцизи на пальне, але й на алкогольні напої. Президент Зеленський підписав відповідний документ 1 вересня.

Про це розповідає Telegraf.

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Як змінились ціни на алкоголь

Розмір акцизу на вина та інші зброджені напої з міцністю 1,2-22% зріс з 8,42 до 12,23 гривні за літр, що на 3,81 гривні більше. З підвищенням акцизу очікується також зростання цін, які вже не стоять на місці. За даними порталу Мінфін, вартість зросла не лише на вина, але й на горілку та пиво, при цьому найбільше подорожчало пиво.

На сайті порівняли вартість пива марок "Львівське" та "Чернігівське". З початку серпня ціни на ці марки зросли на 3 та 1,87 гривні відповідно. Серед інших алкогольних напоїв піднялася ціна на горілку, яка подорожчала в середньому на кількадесят копійок за пляшку об'ємом 0,5 літра, при цьому вартість може варіюватися залежно від торгової мережі.

Вартість вин також поступово зростає, але ще не досягла свого піка порівняно із січнем 2024 року. Щомісячне подорожчання становить до 1%, тому в середньому ціни зросли не так сильно, як на інші алкогольні напої. Очікується, що після підвищення акцизів ціна за пляшку вина знову зросте.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з початку року в Україні зросли ціни виробників на напої, які є серед найпопулярніших споживчих товарів, зокрема на мінеральну негазовану воду та пиво. При цьому вартість бренді та інших міцних напоїв залишилася майже незмінною.

Ми також писали, що світові ціни на продовольство у серпні 2024 року знову знизилися. Зниження цін на цукор, м'ясо та зернові перевищило зростання вартості рослинних олій і молочних продуктів.