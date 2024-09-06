Ціни на продовольство падають — що змінилося у серпні

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Світові ціни на продовольство у серпні 2024 року знову знизилися. Зниження цін на цукор, м'ясо та зернові перевищило зростання вартості рослинних олій і молочних продуктів.

Про це йдеться в публікації продовольчої агенції ООН (ФАО).

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Як змінилися світові ціни на продовольство

Індекс цін на продовольство ФАО у серпні 2024 року становив 120,7 пункта, що трохи менше за переглянутий показник липня. Це на 1,1% нижче порівняно із серпнем минулого року та на 24,7% нижче за піковий рівень 160,3 пункта, досягнутий у березні 2022 року після російського вторгнення в Україну.

У серпні 2024 року індекс цін на зернові ФАО склав 110,1 пункта, що на 0,5% менше порівняно з липнем та на 11,9% нижче за рівень серпня 2023 року. Світові експортні ціни на пшеницю знизилися порівняно з попереднім місяцем через слабкий міжнародний попит та сильну конкуренцію серед експортерів, зокрема з боку постачання з Чорного моря, яке пропонує конкурентоспроможні ціни.

Індекс цін на олії ФАО у серпні становив у середньому 136,0 пункта, що на 0,8% вище від показника попереднього місяця і є найвищим з січня 2023 року. Це незначне зростання здебільшого зумовлене підвищенням світових цін на пальмову олію, яке переважило зниження котирувань соєвої, соняшникової та ріпакової олії.

У серпні 2024 року індекс цін на молочні продукти ФАО становив 130,6 пункта, що на 2,2% більше порівняно з липнем і на 14,2% вище за показник минулого року. У серпні спостерігалося зростання міжнародних цін на всі молочні продукти, зокрема найбільше зросли ціни на незбиране сухе молоко через різке збільшення попиту на імпортні спотові поставки та обмежені запаси в ключових виробничих регіонах. Міжнародні ціни на вершкове масло та сухе знежирене молоко також піднялися, а котирування олії досягли історичного максимуму.

Індекс цін на м'ясо ФАО у серпні становив у середньому 119,5 пункта, що на 0,7% менше порівняно з липнем, але на 3,7% вище, ніж у серпні минулого року.

Індекс цін на цукор ФАО у серпні досяг 113,9 пункта, що на 4,7% нижче за липневий показник і на 23,2% менше, ніж роком раніше. Це значення є найнижчим із жовтня 2022 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, прогнози щодо цін на українському ринку фруктів та овочів досить неоднозначні. Під впливом збільшеної пропозиції та сезонних факторів деякі продукти можуть подешевшати, тоді як інші, навпаки, можуть зрости в ціні.

Ми також писали, що ціни на молочні продукти в Україні суттєво підвищилися внаслідок скорочення виробництва молока та перебоїв з електропостачанням. Зростання вартості основних молочних товарів досягло 20%.