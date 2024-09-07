Алкогольные напитки подорожали — что будет с ценами после повышения акцизов

Мужчина возле прилавка. Фото: УНІАН

В Украине скоро вырастут не только акцизы на горючее, но и на алкогольные напитки. Президент Зеленский подписал соответствующий документ 1 сентября.

Об этом рассказывает Telegraf.

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Размер акциза на вина и другие сброженные напитки с крепостью 1,2-22% вырос с 8,42 до 12,23 гривны за литр, что на 3,81 гривны больше. С повышением акциза ожидается также рост цен, уже не стоящих на месте. По данным портала Минфин, стоимость выросла не только на вина, но и на водку и пиво, при этом больше подорожало пиво.

На сайте сравнили стоимость пива марок "Львовское" и "Черниговское". С начала августа цены на эти марки выросли на 3 и 1,87 грн соответственно. Среди других алкогольных напитков поднялась цена на водку, подорожавшую в среднем на несколько десятков копеек за бутылку объемом 0,5 литра, при этом стоимость может варьироваться в зависимости от торговой сети.

Стоимость вин тоже постепенно растет, но еще не достигла своего пика по сравнению с январем 2024 года. Ежемесячное удорожание составляет до 1%, поэтому в среднем цены выросли не так сильно, как на другие алкогольные напитки. Ожидается, что после повышения акцизов цена за бутылку вина снова вырастет.

Что еще нужно знать

Напомним, с начала года в Украине выросли цены производителей на напитки, которые есть среди самых популярных потребительских товаров, в частности, на минеральную негазированную воду и пиво. При этом стоимость бренди и других крепких напитков осталась почти неизменной.

Мы также писали, что мировые цены на продовольствие в августе 2024 снова снизились. Снижение цен на сахар, мясо и зерновые превысило рост стоимости растительных масел и молочных продуктов.