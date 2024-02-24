Надбавки до зарплати — хто буде отримувати на 100% більше

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Постанови № 928 щодо питання оплати працівників підприємств, установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету. Відтепер працівникам державних установ, які працюють на територіях активних бойових дій, будуть виплачувати надбавки до зарплати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто та які надбавки до зарплати отримає

У повідомленні сказано, що відтепер особи, які працюють на державних підприємствах і перебувають на таких територіях, можуть отримувати щомісячну надбавку у граничному розмірі 100% посадового окладу.

"Раніше право на таку надбавку мали лише державні службовці, що працюють на території активних бойових дій. Тепер до них додали й працівників держпідприємств", — додали у Мінреінтеграції.

Зміни запровадять територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що понад 40% українських компаній планують до 30% підвищити заробітні плати своїм працівникам у 2024 році. Водночас майже кожен п'ятий роботодавець залишить зарплати працівників без змін.

Ми також повідомляли, що у Міністерстві соціальної політики розрахували коефіцієнт індексації пенсій. Відтак, з 1 березня поточного року виплати збільшать на 7,9%. Зміни торкнуться переважної кількості пенсіонерам, які мають страховий стаж.