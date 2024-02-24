Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Повышение зарплаты в Украине — кому будут платить 100% надбавку arrow

Повышение зарплаты в Украине — кому будут платить 100% надбавку

24 февраля 2024 10:53
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Прибавки к зарплате — кто будет получать на 100% больше
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет министров Украины принял изменения в Постановление №928 по вопросу оплаты работников предприятий, учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета. Теперь работникам государственных учреждений, работающих на территориях активных боевых действий, будут выплачивать надбавки к зарплате.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто и какие прибавки к зарплате получит

В сообщении говорится, что теперь лица, работающие на государственных предприятиях и находящиеся на таких территориях, могут получать ежемесячную надбавку в предельном размере 100% должностного оклада.

"Раньше право на такую надбавку имели только государственные служащие, работающие на территории активных боевых действий. Теперь к ним добавили и работники госпредприятий" , — добавили в Минреинтеграции.

Изменения введут территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Что еще нужно знать

Напомним, что более 40% украинских компаний планируют до 30% повысить заработную плату своим работникам в 2024 году. В то же время, почти каждый пятый работодатель оставит зарплаты работников без изменений.

Мы также сообщали, что в министерстве социальной политики рассчитали коэффициент индексации пенсий. Следовательно, с 1 марта текущего года выплаты увеличат на 7,9%. Изменения коснутся подавляющего числа пенсионеров, имеющих страховой стаж.

зарплаты
выплаты
работа
деньги
Минреинтеграции

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

10 февраля 2024

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме