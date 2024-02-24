Прибавки к зарплате — кто будет получать на 100% больше

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабинет министров Украины принял изменения в Постановление №928 по вопросу оплаты работников предприятий, учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета. Теперь работникам государственных учреждений, работающих на территориях активных боевых действий, будут выплачивать надбавки к зарплате.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто и какие прибавки к зарплате получит

В сообщении говорится, что теперь лица, работающие на государственных предприятиях и находящиеся на таких территориях, могут получать ежемесячную надбавку в предельном размере 100% должностного оклада.

"Раньше право на такую надбавку имели только государственные служащие, работающие на территории активных боевых действий. Теперь к ним добавили и работники госпредприятий" , — добавили в Минреинтеграции.

Изменения введут территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Что еще нужно знать

Напомним, что более 40% украинских компаний планируют до 30% повысить заработную плату своим работникам в 2024 году. В то же время, почти каждый пятый работодатель оставит зарплаты работников без изменений.

Мы также сообщали, что в министерстве социальной политики рассчитали коэффициент индексации пенсий. Следовательно, с 1 марта текущего года выплаты увеличат на 7,9%. Изменения коснутся подавляющего числа пенсионеров, имеющих страховой стаж.