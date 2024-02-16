Чи планують підвищити заробітну плату в Україні — дані опитування

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Понад 40% українських компаній планують до 30% підвищити заробітні плати своїм працівникам у 2024 році. Водночас майже кожен п'ятий роботодавець залишить зарплати працівників без змін.

Про це свідчать результати дослідження кадрового порталу GRC.

Чи планують компанії в Україні підвищувати зарплати та премії

Згідно дослідження, зарплати у 2024 році можуть зрости у порівнянні з минулим роком. Це стане важливим кроком у покращенні фінансового становища працівників у зв'язку зі збільшенням інфляції та життєвими витратами.

Понад половина опитаних компаній планують цього року підвищити заробітну плату працівникам. Отже, плани українських компаній щодо зарплат наступні:

41% опитаних компаній планує підвищення зарплати на 10-30%;

15% компаній планують збільшення зарплати працівникам, враховуючи їх індивідуальну ефективність;

5% компаній збільшать зарплату працівникам на 5%;

15% компаній планують залишити зарплату без змін.

Інфографіка: grc.ua

Збільшення заробітних плат також планується за рахунок індексації інфляції у 19% опитаних роботодавців.

За результатами дослідження, у 2023 році 42% компаній підвищили зарплату працівникам на 10-30%; 9% компаній підвищували зарплату з урахуванням індивідуальної ефективності співробітників, а 24% — зберегли зарплату на рівні минулого року. На 5% збільшили зарплату тільки 7% компаній, 5% роботодавців індексували зарплату з урахуванням інфляції.

Інфографіка: grc.ua

У 2024 році 80% компаній планують виплату бонусів та премій наступним чином:

60% компаній будуть виплачувати бонуси та премії на рівні довоєнних;

14% планують збільшити додаткові бонусні виплати, щоб мотивувати продуктивну роботу команди;

6% компаній планують зменшити фіксовану частину зарплат, але збільшити бонуси для стимулювання результативності у досягненні ключових показників;

7% компаній планують збільшити фіксовану частину зарплат, але зменшити бонуси.

Водночас від додаткових виплат планують відмовитися 13% компаній.

Більшість компаній (58%) зберегли виплату бонусів і премій працівникам, як і до війни, ще 11% збільшили виплату бонусів, щоб стимулювати індивідуальну ефективність працівників. 13% опитаних компаній відмовилися від усіх додаткових виплат. Скоротили усі додаткові виплати у минулому році 11% компаній, деякі компанії збільшили фіксовану частину зарплати і зменшили бонуси (7%).

Що ще треба знати

Нагадаємо, що ринок праці в Україні почав оживати. В країні продовжує зростати середня заробітна плата, а також збільшилась кількість резюме.

Ми також повідомляли про те, що українські громадяни називають основною проблемою під час пошуку роботи низьку заробітну плату. Про невідповідність пропонованої оплати праці бажаному рівню заявив 41% громадян.