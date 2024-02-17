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Підвищення зарплати вчителям — скільки будуть отримувати освітяни у 2024 році

17 лютого 2024 11:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Зарплати вчителям у 2024 — коли чекати на підвищення та скільки будуть платити
Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В бюджеті України наразі немає достатньо коштів на підвищення заробітної плати вчителям відповідним чином. Проте в рамках загального підвищення мінімалки, у 2024 році вчителі будуть отримувати від 10 до 15 тисяч гривень.

Про це розповів Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю NV.

"На жаль, ми не маємо достатньо зараз коштів на те, щоб підвищити вчителям зарплату відповідним чином, але в рамках загального підвищення мінімальної зарплати ми маємо два підвищення. Перше в січні, а друге в квітні. Після цього заробітна платня вчителя буде в межах від 10 до 15 тис. грн, в залежності від категорії надбавок та іншого", — сказав міністр.

За словами Лісового, цього недостатньо, проте Міносвіти намагається зрозуміти, як зробити прозорою систему нарахування зарплати вчителям. У відомстві хочуть зробити ставку вчителя більш масивною в загальному тілі заробітної плати, а також кілька зрозумілих надбавок. Тому що наразі для вчителів існує близько 60 надбавок, і сам вчитель часто не розуміє, як формується його зарплата.

"Ми плануємо ці зміни, але з іншого боку ми прив’язуємо розмір заробітної плати до кваліфікації вчителя. Ми також виходимо з такого підходу, що ми повинні оцінювати всі робочі години вчителя, а не тільки так звані горлові години. Ми повинні оцінити і всі ті години, які вчитель мусить перебувати в школі і оплатити їх, ми плануємо нараховувати в майбутньому зарплатню вчителя, враховуючи його цифрові навички, володіння мовами", — додав міністр освіти та науки України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у січні 2024 року в Києві дещо зросла середня заробітна плата працівників сфери освіти, однак знизилися деякі доплати. У решті регіонів вчителям скасували фактично всі надбавки ще на початку повномасштабної війни.

Ми також писали про те, що ринок праці в Україні почав оживати. В країні продовжує зростати середня заробітна плата, а також збільшилась кількість резюме. 

зарплати
вчителі
гроші
мінімальна зарплата
Оксен Лісовий
Міносвіти

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