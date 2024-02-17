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Повышение зарплаты учителям — сколько будут получать педагоги в 2024 году

17 февраля 2024 11:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Зарплаты учителям в 2024 — когда ждать повышения и сколько будут платить
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В бюджете Украины нет достаточно средств на повышение заработной платы учителям соответствующим образом. Однако в рамках общего повышения минималки в 2024 году учителя будут получать от 10 до 15 тысяч гривен.

Об этом рассказал Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью NV.

"К сожалению, мы не имеем достаточно сейчас средств на то, чтобы повысить учителям зарплату соответствующим образом, но в рамках общего повышения минимальной зарплаты мы имеем два повышения. Первое в январе, а второе в апреле. После этого заработная плата учителя будет в пределах от 10 до 15 тыс. грн, в зависимости от категории надбавок и прочего" , — сказал министр.

По словам Лесного, этого недостаточно, однако Минобразования пытается понять, как сделать прозрачной систему начисления зарплаты учителям. В ведомстве хотят сделать ставку учителя более массивной в общем теле заработной платы, а также несколько ясных надбавок. Потому что для учителей существует около 60 надбавок, и сам учитель часто не понимает, как формируется его зарплата.

Мы планируем эти изменения, но с другой стороны мы привязываем размер заработной платы к квалификации учителя. Мы также исходим из такого подхода, что мы должны оценивать все рабочие часы учителя, а не только так называемые горловые часы. Мы должны оценить и все те часы, которые учитель должен находиться в школе и оплатить их, мы планируем начислять в будущем зарплату учителя, учитывая его цифровые навыки, владение языками" , — добавил Министр образования и науки Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, что в январе 2024 года в Киеве несколько выросла средняя заработная плата работников сферы образования, однако снизились некоторые доплаты. В остальных регионах учителям отменили фактически все надбавки еще в начале полномасштабной войны.

Мы также писали о том, что рынок труда в Украине начал оживать. В стране продолжает расти средняя заработная плата, а также увеличилось количество резюме.

зарплаты
учителя
деньги
минимальная зарплата
Оксен Лисовый
Минобразования

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