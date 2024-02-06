Зарплаты в армии — кому разрешили не платить военный сбор

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Украинских военнослужащих освободили от уплаты военного сбора со своего денежного довольствия. Соответствующие изменения власти приняли в начале 2024 года.

О деталях такого решения рассказала юрист общественной организации "Юридическая сотня" Ольга Марко.

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Долгое время военные не могли воспользоваться соответствующей льготой, ведь в принятом правительством постановлении от 30 декабря 2015 г. № 1161 упоминалось только АТО и ООС и речь не шла об участии в противодействии российской агрессии вне территории Донецкой и Луганской областей.

Однако ситуация изменилась 16 января 2024 года, когда правительство внесло изменения в постановление.

"Теперь льготы по налогообложению военным сбором также будут предоставляться лицам, принимающим непосредственное участие в боевых действиях и в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности, на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора", — объяснила эксперт.

Такую льготу получат:

лица рядового и начальствующего состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, лица начальствующего состава управления спецопераций Антикоррупционного бюро и полицейские;

лица рядового и начальствующего состава территориальных/межрегиональных военизированных формирований Госкриминально-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим ВСУ в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск;

военнослужащие ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Государственной спецслужбы транспорта.

Как получить льготы военному

Применение льготы по налогообложению военным сбором происходит на основе:

выписки из приказов/копий приказов командиров/начальников о выплате дополнительного вознаграждения;

в случае лишения вознаграждения — выписки из приказов/копий приказов командиров о лишении дополнительного вознаграждения, где указан период участия в мероприятиях, за который лицо лишено дополнительного вознаграждения.

Соответствующие копии приказов следует подавать командирам воинских частей в бухгалтерскую службу для расчетов.

Изменения, принятые правительством в январе 2024 года, применяются с 1 июня прошлого года. То есть нормы коснутся лиц, подпадающих под установленные критерии с 1 июня, а не когда было принято постановление.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинцы могут получить помощь от государства в размере 100 тысяч гривен, на которую смогут претендовать освобожденные из российского плена граждане, а также семьи лиц, которых незаконно лишила свободы Российская Федерация.

Также мы писали, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.