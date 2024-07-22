Бізнес чекають перевірки Податкової у 2024 році — в яких регіонах найбільше

Податківці запланували 3,3 тис. перевірок бізнесу — ТОП-3 регіони
Державна податкова служба (ДПС) запланувала більше перевірок бізнесу у 2024 році. При цьому у трьох регіонах моніторингових кампаній фіскалів буде найбільше.
Про це інформують аналітики Opendatabot.
Перевірки бізнесу у 2024 році
Як зазначається, у 2024 році з більш ніж 3,3 тис. перевірок 73% припаде на компанії, решта — на приватних підприємців.
З цієї кількості перевірки торкнуться 2,45 тис. компаніям та 915 ФОПів.
За даними аналітиків, найбільше перевірок припаде у 2024 році на такі міста та області:
- Київ — 26%;
- Дніпропетровська — 8,1%;
- Львівська — 6,9%.
Найменше цікавитимуться податківці Херсонською областю. Там під перевірку потраплять тільки дві компанії.
У червні компаній, які вимагають перевірок, побільшало на 42 одиниці. Їх перевірять у другому півріччі. До списку потрапив "Сенс банк" з виторгом 12.9 млрд гривень, Агроінвест 08 — близько 2 млрд гривень та ТОВ "Алма він" — 1,6 млрд гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українці за державною програмою "Власна справа" мають можливість отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. гривень. В її рамках кошти можна спрямувати купівлю чи лізинг обладнання, сировини чи інших матеріалів, необхідних для бізнесу.
Також ми повідомляли, що в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у попередньому році. А показник закриття компаній зріс на 15% — за аналогічний період припинили свою діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.
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