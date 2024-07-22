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Податківці запланували 3,3 тис. перевірок бізнесу — ТОП-3 регіони

22 липня 2024 10:14
Ксенія Симонова - Редактор
Бізнес чекають перевірки Податкової у 2024 році — в яких регіонах найбільше
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Державна податкова служба (ДПС) запланувала більше перевірок бізнесу у 2024 році. При цьому у трьох регіонах моніторингових кампаній фіскалів буде найбільше.

Про це інформують аналітики Opendatabot.

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Як зазначається, у 2024 році з більш ніж 3,3 тис. перевірок 73% припаде на компанії, решта — на приватних підприємців.

З цієї кількості перевірки торкнуться 2,45 тис. компаніям та 915 ФОПів.

За даними аналітиків, найбільше перевірок припаде у 2024 році на такі міста та області:

  • Київ — 26%;
  • Дніпропетровська — 8,1%;
  • Львівська — 6,9%.

Найменше цікавитимуться податківці Херсонською областю. Там під перевірку потраплять тільки дві компанії.

 

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Графіка з перевірки бізнесу. Джерело: Opendatabot

У червні компаній, які вимагають перевірок, побільшало на 42 одиниці. Їх перевірять у другому півріччі. До списку потрапив "Сенс банк" з виторгом 12.9 млрд гривень, Агроінвест 08 — близько 2 млрд  гривень та ТОВ "Алма він" — 1,6 млрд гривень.

 

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Нові компанії для перевірки. Джерело: Opendatabot

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці за державною програмою "Власна справа" мають можливість отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. гривень. В її рамках кошти можна спрямувати купівлю чи лізинг обладнання, сировини чи інших матеріалів, необхідних для бізнесу.

Також ми повідомляли, що в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у попередньому році. А показник закриття компаній зріс на 15% — за аналогічний період припинили свою діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

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