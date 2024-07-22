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Налоговики запланировали 3,3 тыс. проверок бизнеса — ТОП-3 региона

22 июля 2024 10:14
Ксения Симонова - Редактор
Бизнес ждут проверки Налоговой в 2024 году — в каких регионах больше всего
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Государственная налоговая служба (ГНС) запланировала больше проверок бизнеса в 2024 году. При этом в трех регионах мониторинговых кампаний фискалов будет больше всего.

Об этом информируют аналитики Opendatabot.

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Как отмечается, в 2024 году из более 3,3 тыс. проверок 73% придется на компании, остальные — на частных предпринимателей.

Из этого количества проверки коснутся 2,45 тыс. компаний и 915 ФЛП.

По данным аналитиков, больше всего проверок придется в 2024 году на такие города и области:

  • Киев — 26%;
  • Днепропетровская — 8,1%;
  • Львовская — 6,9%.

Меньше всего будут интересоваться налоговики Херсонской областью. Там под проверку попадут только две компании.

 

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Графика по проверке бизнеса. Источник: Opendatabot

В июне компаний, требующих проверок, увеличилось на 42 единицы. Их проверят во втором полугодии. В список попал "Сенс банк" с выручкой 12.9 млрд гривен, Агроинвест 08 — около 2 млрд гривен и ООО "Алма он" — 1,6 млрд гривен.

 

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Новые компании для проверки. Источник: Opendatabot

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы по государственной программе "Власна справа" имеют возможность получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. гривен. В ее рамках средства можно направить на покупку или лизинг оборудования, сырья или других материалов, необходимых для бизнеса.

Также мы сообщали, что в Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в предыдущем году. А показатель закрытия компаний вырос на 15% — за аналогичный период прекратили свою деятельность более 1,5 тысячи предприятий.

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